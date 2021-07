Davide Rossi torna con il brano “Niente di noi”

Disponibile in rotazione radiofonica “NIENTE DI NOI” (LaPOP), brano estratto dal nuovo EP di DAVIDE ROSSI dal titolo omonimo e già presente in streaming

“Niente di Noi” è il primo singolo estratto dall’omonimo EP di Davide Rossi. Il disco, prodotto da Luigi Tarquini e Federico Fontana (ALTI Records), vedrà la luce entro il 2021 e porta la firma di Davide come co-autore di tutti i brani assieme a quella dei due producer e alle firme di Matteo Elleboro, in arte Blowy, giovane cantautore Abruzzese, Riccardo Giuliani ed Eugenia Martino.

Spiega l’artista a proposito del pezzo: «”Niente di noi” è un brano nato da una mia melodia poi elaborata in una delle session in studio con i ragazzi del mio team con cui collaboro ormai da mesi: Blowy, Riccardo, Luigi, Federico. Il mio progetto ha preso forma anche grazie alla consulenza del 70200 Collective Studio, il team capitanato da Pietro Rossi che mi segue e supporta ormai da oltre due anni.”»

“Niente di Noi” è nato da una melodia di Davide, poi elaborata in una sola session in studio assieme ai ragazzi del team di produzione. Con la stessa spontaneità ed urgenza ha preso vita il videoclip del singolo che vede Davide, protagonista, “mettersi a nudo” dinanzi la camera, spogliarsi delle vesti del “personaggio” e tornare ad essere “persona”. Davide suona e canta magistralmente il piano—come dimostrato più volte durante X Factor—ed è con questo talento e questa voglia di comunicare che ha intrapreso un nuovo percorso artistico più difficile ma, certamente, più maturo. Il videoclip di “Niente di Noi” è stato realizzato da 70200 Collective Studio con la regia di Roberto Parisse e la fotografia curata da Luca Parisse. Tutto il progetto è stato supervisionato da Pietro Rossi.

Biografia

Davide Rossi è un giovane cantante reatino, musicista e compositore. Inizia a prendere lezioni di canto a quattro anni per poi entrare nel coro delle “Voci Bianche” di Santa Cecilia presso l’Auditorium “Parco della Musica” di Roma. Nel 2010 partecipa alla 4° edizione del programma di Rai 1 “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici, dove vince la seconda puntata con la canzone “Storia d’amore” di Adriano Celentano e il premio della giuria con le canzoni “Il ragazzo della via Gluck” e “Amico” di Renato Zero. Partecipa poi al concerto di fine anno “L’anno che verrà” condotto da Mara Venier e Pino Insegno. Nel 2011 torna come ospite sul palco di “Ti lascio una canzone” per 10 puntate, dove duetta con cantanti di fama nazionale come i Pooh, Lucio Dalla, Massimo Ranieri, Gianluca Grignani, Little Tony, i Dik Dik, Paul Anka, Francesco Renga, Fausto Leali, Antonello Venditti, Luca Barbarossa e Riccardo Cocciante. Nel 2012 volta in America per il Tour di “Ti lascio una canzone”, esibendosi su palchi prestigiosi come quelli di Atlantic City e Chicago. Nel 2014, nell’ambito dell’evento, “La luce dei bambini”, apre il concerto di Andrea Bocelli nella Sala Nervi in Vaticano. Nel corso degli anni si specializza nel canto e inizia a prendere lezioni di pianoforte con importanti maestri italiani. Fonda una band con la quale nel 2016 si reca in vari tour estivi in tutto il Lazio. Frequenta il corso di compositore invece al CET scuola di Mogol con il musicista Giuseppe Barbera. Nel 2019 partecipa a X Factor Italia dove supera tutte le fasi di selezione e partecipa a tutti i Live; duetta con Tiziano Ferro, Lewis Capaldi e Robbie Williams; si posiziona quarto alla Finale. Attualmente, Davide è in studio e sta lavorando al suo primo album ufficiale. Grazie alla collaborazione con producer italiani sta studiando sonorità e arrangiamenti originali per un progetto artistico che, esaltando le sue caratteristiche vocali e musicali, lo fa spaziare a proprio agio in un sound attuale con una scrittura moderna e raffinata.

Facebook | Instagram | Sito