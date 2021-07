Il tour di Enrico Brignano parte dal Castiglioncello Festival

Lo show “Un’ora sola vi vorrei – Estate 2021” di Enrico Brignano partirà il prossimo 21 agosto dal Castiglioncello Festival

Enrico Brignano annuncia le date estive del suo esilarante show “UN’ORA SOLA VI VORREI – ESTATE 2021″, che partira’ il 21 agosto dal Castiglioncello Festival, la rassegna estiva di musica e teatro organizzata dalla LEG Live Emotion Group con il supporto della Fondazione Armunia e del Comune di Rosignano Marittimo – Assessorato alla Cultura e Turismo.

Con “UN’ORA SOLA VI VORREI – ESTATE 2021″, Enrico Brignano torna sulle scene con una serie di entusiasmanti date estive, con uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo.

