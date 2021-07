“Digital Tomorrow” è il nuovo podcast del Registro .it, l’anagrafe dei nomi .it gestita dall’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa

“Digital Tomorrow” è il nuovo podcast del Registro .it, l’anagrafe dei nomi .it gestita dall’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa, che indaga il futuro del digitale insieme a Pepe Moder e a tanti ospiti illustri, pronti a fornire il loro punto di vista sui cambiamenti di domani. I temi del podcast affrontano le principali tendenze tecnologiche e le evoluzioni in atto, dall’Internet of Things alla blockchain, dal 5G all’Intelligenza artificiale. Il podcast è disponibile sul sito del Registro e sulle principali piattaforme di ascolto – Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.

La prima puntata, dal titolo “I cambiamenti dell’esperienza digitale post Covid-19”, affronta il tema della trasformazione dell’ambiente digitale e come questo impatta sulle aziende B2B (Business to Business, ovvero le aziende che forniscono prodotti e servizi per altre imprese) e B2C (Business to Consumer, ovvero le aziende che forniscono prodotti e servizi destinati al consumatore finale).

Gli ospiti, Gianluca Diegoli, consulente del Registro .it, e Ilaria Tabone, CEO di Molino Rossetto, hanno dialogato sull’evoluzione del digitale, insieme a Pepe Moder, conduttore di RadioNext, un programma settimanale di Radio 24 ed esperto di digital transformation, business strategy e digital marketing.

Qual è il ruolo del digitale nel cambiamento in atto causato dalla pandemia? Cosa hanno dovuto affrontare le aziende che già operavano nel digitale a partire dal 2020?

I dati di registrazione dei domini .it riportano una forte crescita nel periodo marzo-maggio 2020, ovvero quello del lockdown. Questo dato indica come la maggior parte delle aziende abbia dovuto affrontare scelte e decisioni mai affrontate prima. In quei tre mesi il digitale è stato la nostra unica finestra sul mondo, ma è pur vero che molte aziende questa finestra non la avevano. Molte realtà hanno dovuto ripensare o, addirittura, creare da zero la loro presenza online proprietaria per garantire un’esperienza di brand unificata e coerente, in alcuni casi partendo proprio dal nome a dominio.

