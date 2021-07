Cani in spiaggia anche a San Felice sul Circeo e Gaeta

Il Tar di Latina ha annullato nei Comuni di Gaeta e di San Felice sul Circeo i divieti per i cani in spiaggia posti all’interno delle rispettive ordinanze balneari

Il Tar di Latina ha annullato nei due Comuni di Gaeta e di San Felice sul Circeo i divieti posti all’interno delle rispettive ordinanze balneari relativi all’accesso agli arenili liberi per i cani. I giudici amministrativi si sono basati su una precedente decisione, relativa a un caso analogo, nel 2019, “ritenendo che il provvedimento fosse illegittimo per violazione del principio di proporzionalità, oltre che per carenza di motivazione, e stabilendo conseguentemente che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge da parte dei conduttori di animali, ad esempio valutando se limitare l’accesso indeterminati orari, o individuare le aree adibite anche all’accesso degli animali e quelle, viceversa, interdette”.