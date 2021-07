Scaccabarossi torna con il singolo “Un Abbraccio”

Disponibile online sulle piattaforme digitali “Un abbraccio”, il nuovo singolo di Scaccabarossi: fuori anche il videoclip del brano

“Un Abbraccio” è il nuovo singolo del cantante e compositore bergamasco Scaccabarossi.

Questa canzone differisce dal consueto stile dell’artista: si tinge infatti di sonorità dance prettamente anni ’80, con una melodia accattivante a guidare la composizione. La scrittura deriva da un insieme di immagini affiorate nella mente del cantautore in una serata primaverile.

Per la produzione del pezzo, Scaccabarossi è stato affiancato da Andrea Ravasio, il quale si è occupato di arrangiamento, mix e master. Nel videoclip ufficiale che accompagna “Un Abbraccio” lo stile visivo rimanda agli anni ’80 in perfetta coerenza col brano.

Fabio Scaccabarossi nasce il 26 ottobre del 1984 a Treviglio, in provincia di Bergamo.

L’imprinting musicale arriva in tenera età dai genitori appassionati di musica.

A diciotto anni inizia a suonare dal vivo come bassista accompagnando varie band in provincia e dintorni. Dopo numerose esperienze inizia a trasformare in musica alcuni testi scritti in precedenza, così nasce l’idea del suo progetto solista. Decide quindi di formare una band con la quale esibirsi dal vivo interpretando sia le sue composizioni che le reinterpretazioni di brani di altri artisti.