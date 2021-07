La Pellicola d’Oro: l’evento al teatro Ettore Scola

Torna La Pellicola d’Oro: una serata dedicata ai mestieri e all’artigianato del cineaudiovisivo. Premi speciali a Ricky Tognazzi e Simona Izzo

Venerdì 30 luglio alle ore 20:30 presso il teatro Ettore Scola – Casa del Cinema di Roma, si terrà nel pieno rispetto anti covid, l’XI Edizione del premio de La pellicola d’Oro, riconoscimento assegnato alle maestranze e all’artigianato del cineaudiovisivo italiano.

L’atteso evento promosso e organizzato dall’Associazione Culturale S.A.S. di cui è il Direttore Artistico Enzo De Camillis non delude le troupe e con tutta la sua vitalità, si impegna per valorizzare e premiare il lavoro di un settore di estrema importanza per il nostro paese.

La serata, condotta dalla splendida Sabina Stilo, avrà come protagonista i professionisti che sono stati votati da una giuria composta da 240 cineasti e grandi nomi del mondo del cinema e della fiction ai quali verranno consegnati i premi per le loro attività artistiche.

Tra questi: Simona Izzo e Ricky Tognazzi, l’attore Leo Gullotta e lo scenografo (premio Oscar) Gianni Quaranta.

Qui di seguito le cinquine e le terne della Pellicola d’Oro 2021:

SEZIONE CINEMA

DIRETTORE DI PRODUZIONE

FILOSA ANDREA – LA REGOLA D’ORO

PACETTI PRISCILLA – FIGLI

PERSIA ALESSANDRO – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE

TARANTINO ROSSELLA – VOLEVO NASCONDERMI

VESIGNA BERNARDO – NON ODIARE

OPERATORE DI MACCHINA

CANEVARI INTOPPA EMILIANO– FIGLI

D’ONOFRIO SIMONE – 18 REGALI

GEBBIA GIOVANNI – GLI ANNI PIU’ BELLI

MASSACCESI DANIELE – LA VITA DAVANTI A SÉ

SORRENTINO ANGELO – LETTO N°6

CAPO ELETTRICISTA

DE BLASIS GIORDANO– VOLEVO NASCONDERMI

MELONI GIUSEPPE – FIGLI

LEURINI PAOLO – LA REGOLA D’ORO

SARTORI PAOLO – IL GRANDE PASSO

ZACCARIA FRANCESCO – LA VITA DAVANTI A SÉ

CAPO MACCHINISTA

BOSI PIERO – FIGLI

FABBRIANI SANDRO – GLI INDIFFERENTI

FUMELLI FABIO – MAGARI

GIUSSANI MARCO VALERIO – PERMETTE?

ROCCHETTI LUIGI – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE

ATTREZZISTA DI SCENA

CENNAME STEFANO – LACCI

D’ACHILLE MAURIZIO – GLI ANNI PIU’ BELLI

GIOVANNINI UGO – PERMETTE? ALBERTO SORDI

PICCIARELLI STEFANO – VOLEVO NASCONDERMI

STEFANI CLAUDIO – FIGLI

SARTA DI SCENA

CASABURI MAURA – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE

MARTA CRISTINA – FIGLI

SCIOTTI LAURA – PERMETTE? ALBERTO SORDI

SEGHETTI PAOLA – MISS MARX

SCHWEIGGL KATJA – VOLEVO NASCONDERMI

TECNICO EFFETTI SPECIALI

ANDOLFI FRANCESCO – UN CIELO STELLATO SOPRA IL GHETTO DI ROMA

AGOSTINI RENATO – IL GRANDE PASSO

GALIANO FRANCO – TUTTI PER 1 E 1 PER TUTTI

GALIANO PAOLO– VOLEVO NASCONDERMI

TRAVERSARI FABIO – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE

SARTORIA CINETEATRALE

ANNAMODE – PERMETTE? ALBERTO SORDI

IL COSTUME – GLI ANNI PIU’ BELLI

LA BOTTEGA DI ALICE – FIGLI

RANCATI – TUTTI PER 1 E 1 PER TUTTI

TIRELLI – VOLEVO NASCONDERMI

CAPO COSTRUTTORE

D’ISANTO DARIO – LETTO N°6

DENZER ALEXANDER – ABBI FEDE

LAURENZI ROBERTO – 18 REGALI

MAINO DONATO – LA VITA DAVANTI A SÉ

NARDONI TIZIANO – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE

STORYBOARD ARTIST

DECUBELLIS DAVIDE – ULTRAS

DONZELLI CRISTIANO – L’ISOLA DELLE ROSE

GALLO MARCO VALERIO– FIGLI

LETIZIA MARCO – LA BELVA

ORLANDELLI DAVID – LA VITA DAVANTI A SÉ

MAESTRO D’ARMI

DELL’ACQUA OTTAVIANO – 18 REGALI

GUERRA DIEGO – NON ODIARE

NOVELLI EMILIANO – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE

SAVINO GIORGIO – IL LEGAME

STEFANELLI MARCO – TUTTI PER 1 1 PER TUTTI

CREATORE EFFETTI SONORI

AMICI PAOLO – LACCI

LEPROTTI LUCA – VOLEVO NASCONDERMI

PERRI MIRKO – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE

PERSICO MATTIA – LA BELVA

PREZIOSO MASSIMILIANO – PADRENOSTRO

ATTORE PROTAGONISTA

GASSMANN ALESSANDRO – NON ODIARE

GERMANO ELIO – VOLEVO NASCONDERMI

LEO EDOARDO – 18 REGALI

MASTANDREA VALERIO – FIGLI

PESCE EDOARDO – PERMETTE? ALBERTO SORDI

ATTRICE PROTAGONISTA

BRUNI TEDESCHI VALERIA– GLI INDIFFERENTI

CORTELLESI PAOLA – FIGLI

DE ANGELIS MATILDA– L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE

LANCIOTTI PIA – PERMETTE? ALBERTO SORDI

ROHRWACHER ALBA – LACCI

SEZIONE FICTION

DIRETTORE DI PRODUZIONE

BIANCHINI SABINA – IO TI CERCHERO’

CERABINO ENRICO – ROMULUS

STELLA ALESSANDRO – VITE IN FUGA

OPERATORE DI MACCHINA

ALDI GIANNI – I TOPI

ANDREI LUIGI – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME

CECCARELLI MATTEO – IO TI CERCHERO’

CAPO ELETTRICISTA

BELLI MAURO– IO TI CERCHERO’

SCEPI FABIO – ROMULUS

TANCREDI GIOVANNI – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME

CAPO MACCHINISTA

FUMELLI FABIO – ROMULUS

ORAZI MAURIZIO – VITE IN FUGA

RICCI FLAVIANO – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME

ATTREZZISTA DI SCENA

AURELI MARCO – LUNA NERA

CERACCHINI MICHEAL – ROMULUS

FURLLANI ENRICO – IO TI CERCHERO’

SARTA DI SCENA

ANZELLOTTI MELISSA – ROMULUS

CONTARDI ORLANDA – COME UNA MADRE

TADDEO GIANNA – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME

TECNICO EFFETTI SPECIALI

CORRIDORI MAURIZIO – LUNA NERA

GALIANO FABIO– ROMULUS

RICCI LUCA – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME

CAPO COSTRUTTORE

NARDONI TIZIANO– ROMULUS

PETROLINI MASSIMO – DOC – NELLE TUE MANI

RUSSO ANTONINO – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME

TRUCCO E PARRUCCO

BORGHESI DONATELLA – IO TI CERCHERO’

MURA SAMATKA – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME

PRESTOPINO DIEGO – LUNA NERA

FONICO DI PRESA DIRETTA

CARITO GAETANO – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME

CATANZARO GIANPAOLO – IO TI CERCHERO’

PORCARI FILIPPO – VITE IN FUGA

ATTORE PROTAGONISTA

ARGENTERO LUCA – DOC NELLE TUE MANI

GASSMANN ALESSANDRO – IO TI CECHERO’

GIOE’ CLAUDIO – VITE IN FUGA

ATTRICE PROTAGONISTA

GIOLI MATILDE– DOC – NELLE TUE MANI

SANSA MAYA – IO TI CERCHERO’

VALLE ANNA – VITE IN FUGA