La Pellicola d’Oro: l’evento al teatro Ettore Scola

Torna La Pellicola d’Oro: una serata dedicata ai mestieri e all’artigianato del cineaudiovisivo. Premi speciali a Ricky Tognazzi e Simona Izzo
Venerdì 30 luglio alle ore 20:30 presso il teatro Ettore Scola – Casa del Cinema di Roma, si terrà nel pieno rispetto anti covid, l’XI Edizione del premio de La pellicola d’Oro, riconoscimento assegnato alle maestranze e all’artigianato del cineaudiovisivo italiano.
L’atteso evento promosso e organizzato dall’Associazione Culturale S.A.S. di cui è il Direttore Artistico Enzo De Camillis non delude le troupe e con tutta la sua vitalità, si impegna per valorizzare e premiare il lavoro di un settore di estrema importanza per il nostro paese.
La serata, condotta dalla splendida Sabina Stilo, avrà come protagonista i professionisti che sono stati votati da una giuria composta da 240 cineasti e grandi nomi del mondo del cinema e della fiction ai quali verranno consegnati i premi per le loro attività artistiche.
Tra questi: Simona Izzo e Ricky Tognazzi, l’attore Leo Gullotta e lo scenografo (premio Oscar) Gianni Quaranta.
Qui di seguito le cinquine e le terne della Pellicola d’Oro 2021:
SEZIONE CINEMA
DIRETTORE DI PRODUZIONE
FILOSA ANDREA – LA REGOLA D’ORO
PACETTI PRISCILLA – FIGLI
PERSIA ALESSANDRO – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE
TARANTINO ROSSELLA – VOLEVO NASCONDERMI
VESIGNA BERNARDO – NON ODIARE
OPERATORE DI MACCHINA
CANEVARI INTOPPA EMILIANO– FIGLI
D’ONOFRIO SIMONE – 18 REGALI
GEBBIA GIOVANNI – GLI ANNI PIU’ BELLI
MASSACCESI DANIELE – LA VITA DAVANTI A SÉ
SORRENTINO ANGELO – LETTO N°6
CAPO ELETTRICISTA
DE BLASIS GIORDANO– VOLEVO NASCONDERMI
MELONI GIUSEPPE – FIGLI
LEURINI PAOLO – LA REGOLA D’ORO
SARTORI PAOLO – IL GRANDE PASSO
ZACCARIA FRANCESCO – LA VITA DAVANTI A SÉ
CAPO MACCHINISTA
BOSI PIERO – FIGLI
FABBRIANI SANDRO – GLI INDIFFERENTI
FUMELLI FABIO – MAGARI
GIUSSANI MARCO VALERIO – PERMETTE?
ROCCHETTI LUIGI – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE
ATTREZZISTA DI SCENA
CENNAME STEFANO – LACCI
D’ACHILLE MAURIZIO – GLI ANNI PIU’ BELLI
GIOVANNINI UGO – PERMETTE? ALBERTO SORDI
PICCIARELLI STEFANO – VOLEVO NASCONDERMI
STEFANI CLAUDIO – FIGLI
SARTA DI SCENA
CASABURI MAURA – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE
MARTA CRISTINA – FIGLI
SCIOTTI LAURA – PERMETTE? ALBERTO SORDI
SEGHETTI PAOLA – MISS MARX
SCHWEIGGL KATJA – VOLEVO NASCONDERMI
TECNICO EFFETTI SPECIALI
ANDOLFI FRANCESCO – UN CIELO STELLATO SOPRA IL GHETTO DI ROMA
AGOSTINI RENATO – IL GRANDE PASSO
GALIANO FRANCO – TUTTI PER 1 E 1 PER TUTTI
GALIANO PAOLO– VOLEVO NASCONDERMI
TRAVERSARI FABIO – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE
SARTORIA CINETEATRALE
ANNAMODE – PERMETTE? ALBERTO SORDI
IL COSTUME – GLI ANNI PIU’ BELLI
LA BOTTEGA DI ALICE – FIGLI
RANCATI – TUTTI PER 1 E 1 PER TUTTI
TIRELLI – VOLEVO NASCONDERMI
CAPO COSTRUTTORE
D’ISANTO DARIO – LETTO N°6
DENZER ALEXANDER – ABBI FEDE
LAURENZI ROBERTO – 18 REGALI
MAINO DONATO – LA VITA DAVANTI A SÉ
NARDONI TIZIANO – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE
STORYBOARD ARTIST
DECUBELLIS DAVIDE – ULTRAS
DONZELLI CRISTIANO – L’ISOLA DELLE ROSE
GALLO MARCO VALERIO– FIGLI
LETIZIA MARCO – LA BELVA
ORLANDELLI DAVID – LA VITA DAVANTI A SÉ
MAESTRO D’ARMI
DELL’ACQUA OTTAVIANO – 18 REGALI
GUERRA DIEGO – NON ODIARE
NOVELLI EMILIANO – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE
SAVINO GIORGIO – IL LEGAME
STEFANELLI MARCO – TUTTI PER 1 1 PER TUTTI
CREATORE EFFETTI SONORI
AMICI PAOLO – LACCI
LEPROTTI LUCA – VOLEVO NASCONDERMI
PERRI MIRKO – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE
PERSICO MATTIA – LA BELVA
PREZIOSO MASSIMILIANO – PADRENOSTRO
ATTORE PROTAGONISTA
GASSMANN ALESSANDRO – NON ODIARE
GERMANO ELIO – VOLEVO NASCONDERMI
LEO EDOARDO – 18 REGALI
MASTANDREA VALERIO – FIGLI
PESCE EDOARDO – PERMETTE? ALBERTO SORDI
ATTRICE PROTAGONISTA
BRUNI TEDESCHI VALERIA– GLI INDIFFERENTI
CORTELLESI PAOLA – FIGLI
DE ANGELIS MATILDA– L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE
LANCIOTTI PIA – PERMETTE? ALBERTO SORDI
ROHRWACHER ALBA – LACCI
SEZIONE FICTION
DIRETTORE DI PRODUZIONE
BIANCHINI SABINA – IO TI CERCHERO’
CERABINO ENRICO – ROMULUS
STELLA ALESSANDRO – VITE IN FUGA
OPERATORE DI MACCHINA
ALDI GIANNI – I TOPI
ANDREI LUIGI – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME
CECCARELLI MATTEO – IO TI CERCHERO’
CAPO ELETTRICISTA
BELLI MAURO– IO TI CERCHERO’
SCEPI FABIO – ROMULUS
TANCREDI GIOVANNI – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME
CAPO MACCHINISTA
FUMELLI FABIO – ROMULUS
ORAZI MAURIZIO – VITE IN FUGA
RICCI FLAVIANO – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME
ATTREZZISTA DI SCENA
AURELI MARCO – LUNA NERA
CERACCHINI MICHEAL – ROMULUS
FURLLANI ENRICO – IO TI CERCHERO’
SARTA DI SCENA
ANZELLOTTI MELISSA – ROMULUS
CONTARDI ORLANDA – COME UNA MADRE
TADDEO GIANNA – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME
TECNICO EFFETTI SPECIALI
CORRIDORI MAURIZIO – LUNA NERA
GALIANO FABIO– ROMULUS
RICCI LUCA – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME
CAPO COSTRUTTORE
NARDONI TIZIANO– ROMULUS
PETROLINI MASSIMO – DOC – NELLE TUE MANI
RUSSO ANTONINO – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME
TRUCCO E PARRUCCO
BORGHESI DONATELLA – IO TI CERCHERO’
MURA SAMATKA – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME
PRESTOPINO DIEGO – LUNA NERA
FONICO DI PRESA DIRETTA
CARITO GAETANO – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME
CATANZARO GIANPAOLO – IO TI CERCHERO’
PORCARI FILIPPO – VITE IN FUGA
ATTORE PROTAGONISTA
ARGENTERO LUCA – DOC NELLE TUE MANI
GASSMANN ALESSANDRO – IO TI CECHERO’
GIOE’ CLAUDIO – VITE IN FUGA
ATTRICE PROTAGONISTA
GIOLI MATILDE– DOC – NELLE TUE MANI
SANSA MAYA – IO TI CERCHERO’
VALLE ANNA – VITE IN FUGA