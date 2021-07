The Necessary Beauty di Hesanobody ha un video

Dopo l’anteprima con, disponibile ovunque il nuovo video diper The Necessary Beauty. Si tratta del primo nuovo estratto dal nuovo e conclusivo capitolo della trilogia di EP iniziata con The Need To Belong e The Night We Stole The Moonshine, in uscita quest’estate. Il progetto solista di Gaetano Chirico torna con il suo inconfondibile cantautorato electro-pop di respiro internazionale. The Necessary Beauty è un risveglio dopo una serie di sogni e incubi, un ritorno alla realtà che ritrova il protagonista a fare il punto della sua vita, confrontandosi con domande retoriche, inutili, che rischiano di ingigantirsi intralciando il suo cammino, una preghiera fragile per ritrovare una via che rendiamo inconsciamente impervia, auto-sabotandoci.

L’ho scritta quasi due anni fa e finita in pieno secondo lockdown grazie a Sean Cronin (co-autore e guida spirituale di tutto l’EP venturo, già autore per AINÉ, Karhys) e a Federico Ferrandina (compositore della colonna sonora originale per il film Netflix L’Ultimo Paradiso, ma con crediti anche per Dallas Buyers Club, The Big Bang Theory, The Night Of) in un viaggio a Matera dove si sono tenute le registrazioni che hanno visto coinvolto per il sestetto d’archi il collettivo MATÈ e Solisti Lucani.

La dichiarazione di intenti di Hesanobody (moniker di Gaetano Chirico) è stata chiara fin all’inizio, diretta come la sua musica: “Sono un ‘nessuno’, ma il mio principale obiettivo è quello di far provare alle persone quello che sento sulla mia pelle e riguardo al mondo attraverso le mie canzoni”.

Street Mission Records, distribuita da [PIAS], che lo ingaggia come suo primo artista, ponendo le basi per un rapporto lavorativo che prosegue ancora Dopo aver militato in alcune band della fiorente scena musicale calabrese, debutta come solista nel 2016 con l’energico ed etereo singolo ‘Can You Feel the Sun?’, auto-producendosi e registrando facendo spola tra la sua città adottiva, Milano, e l’LM Recording Studio della sua città natale, Reggio Calabria. Il singolo salta presto all’orecchio di due DJ locali, dando vita ad un paio di irresistibili remix che garantiscono una maggiore diffusione della canzone dentro e fuori i confini nazionali, tanto da ottenere l’attenzione dell’etichetta londinese, distribuita da, che lo ingaggia come suo primo artista, ponendo le basi per un rapporto lavorativo che prosegue ancora oggi

Più tardi lo stesso anno inizia a lavorare a quella che diventerà una trilogia, cominciando con il suo EP di debutto ‘The Need to Belong’, pubblicato poi a inizio 2017. Rapidamente dopo un anno, nel 2018 espande la sua palette sonora grazie a ‘The Night We Stole the Moonshine’, il suo secondo EP. Al suo interno presenta l’apprezzatissimo singolo ‘Cliché’, ancora una volta in collaborazione con Mark Eckert, producer di base in North Carolina (US). L’EP ottiene premiere su testate del calibro di WIRED Italia (‘Cliché’) e Rockit.it (‘Mourning the Ghost’), con tracce come ‘Night 23’ che godono di ampia copertura sui blog italiani ed internazionali. Nel frattempo nascono delle versioni ri-elaborate delle canzoni, cominciando con un mix esteso della sopracitata ‘Night 23’ in tempo per Natale, fino ad arrivare ad un intero EP live in acustico dal titolo ‘The Night We Played the Moonshine’, testimonianza dal vivo del suo momento più prolifico sia in studio che in tour e della sua band. Vengono quindi esplorati arrangiamenti più scarni ed essenziali che ri-immaginano una serie di canzoni, portandole fuori dai confini del suo abituale suono synth-pop, come già accaduto dopo la pubblicazione dell’EP di debutto, quando Hesanobody si esibisce per Sofar Sounds. È durante il periodo del suo secondo EP che viene inoltre scelto da MTV New Generation come uno degli artisti del mese, a coronamento di un 2018 da ricordare. Dall’inizio del 2020 si rifugia in studio per lavorare ad un degno successore, nonché capitolo conclusivo di una serie di pubblicazioni che lo hanno portato ad affermarsi come un artista da tenere d’occhio. Le registrazioni hanno di nuovo luogo sia nel suo studio casalingo a Milano che presso l’LM Recording Studio a Reggio Calabria. È qui che il cuore del suono e del concept dietro il nuovo EP ‘The Neverending Third Act of a Dream’ inizia a prendere forma.

Il team di produzione include PLASTICA, artista emergente e già membro della band dal vivo, i REMAIN, ancora una volta collaboratori, Francesco e Marco Fugazza (produttori per Mahmood, GINEVRA, NAVA, Noemi), Sean Cronin (AINÉ, Karhys), co-autore dei testi e guida spirituale di tutto il processo creativo, e Federico Ferrandina, compositore della musica originale per il film Netflix ‘L’Ultimo Paradiso’, nonché accreditato come compositore nelle colonne sonore di ‘Dallas Buyers Club’ e altri show tv di enorme successo quali ‘The Big Bang Theory’ e ‘The Night Of’. Hesanobody può solo che beneficiare del tempo condiviso presso il Sync Music Studio di Matera sul finire del 2020.