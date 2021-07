Pfizer acquista antibiotico di Spero Therapeutics

Nell’ultimo anno, Pfizer ha fatto qualcosa di inusuale per una grande azienda farmaceutica che opera nel terzo decennio del 21° secolo: investire in antibiotici. In primo luogo, ha impegnato 100 milioni di dollari per il nuovo fondo creato Big Pharma per contrastare la resistenza agli antibiotici. Poi ha acquisito da uno dei fondatori Tetraphase, una piccola startup antibiotica virtuale che si è messa sul mercato appena un anno fa. E poi due mesi fa, ha fatto un altro passo avanti per comprare la biotech Amplyx e il suo farmaco antifungino.

Ora, la casa farmaceutica di New York ha aggiunto un altro anti-infettivo al suo portafoglio e ha annunciato che avrebbe investito 40 milioni di dollari in Spero Therapeutics spinout di Atlas Venture per i diritti ex-USA ed ex-Asia per uno degli antibiotici che la biotech sta sviluppando per i batteri multi-farmaco resistenti. Pfizer comprerà azioni per 16,93 dollari per azione, un premio del 21% rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì, offrendo royalties a una cifra e 80 milioni di dollari in pietre miliari.

SPR206, l’antibiotico che Pfizer sta prendendo in licenza, è una polimixina somministrata per via endovenosa che Spero ha sviluppato per il trattamento di gravi infezioni Gram-negative multiresistenti (MDR) in ambito ospedaliero. L’azienda ha venduto i diritti asiatici del farmaco nel 2019 a Everest per una piccolo investimento iniziale e quasi 60 milioni di dollari in pietre miliari.

L’azienda biotech ha completato una prima valutazione di Fase 1 umana di SPR206 in cui il candidato prodotto è stato generalmente ben tollerato e non ha dimostrato alcuna prova di nefrotossicità alle dosi terapeutiche previste. Spero ha recentemente annunciato l’inizio di uno studio clinico di Fase 1 di lavaggio broncoalveolare (BAL) che valuta la penetrazione di SPR206 nel compartimento polmonare e uno studio clinico di Fase 1 di compromissione renale di SPR206 che partirà nel secondo trimestre del 2021.

Spero intende utilizzare i proventi dell’investimento azionario per prepararsi alla potenziale approvazione e il lancio di tebipenem HBr, nonché per sostenere il continuo sviluppo clinico di SPR720 e SPR206.

“C’è un urgente bisogno insoddisfatto di farmaci efficaci per affrontare le infezioni resistenti agli antimicrobici, e Pfizer è dedicata a rispondere a questa sfida sanitaria globale attraverso la ricerca scientifica, la collaborazione e l’investimento strategico”, ha aggiunto Annaliesa Anderson, Chief Scientific Officer di Bacterial Vaccines and Hospital, Pfizer. “I nostri ultimi accordi con Spero stabiliscono ulteriormente Pfizer come leader in questo settore, basandosi sul nostro impegno di 100 milioni di dollari per l’Antimicrobial Resistance Action Fund e sulle recenti acquisizioni sia di Amplyx Pharmaceuticals che di Arixa Pharmaceuticals. Inoltre, crediamo che le forti caratteristiche di SPR206 posizionino questo potenziale farmaco per completare la nostra pipeline e il nostro portafoglio di prodotti antimicrobici, e non vediamo l’ora di proseguire il suo sviluppo clinico”.

L’accordo, anche se piccolo per gli attuali standard biofarmaceutici, è notevole perché negli ultimi dieci anni gli antibiotici hanno dimostrato di essere uno sforzo profondamente non redditizio. A causa di un sistema di rimborso non efficiente, anche le aziende che hanno portato con successo nuovi antibiotici sul mercato – come Melinta e Achaogen – hanno presentato istanza di fallimento, incapaci di vendere il loro prodotto.

Big Pharma, un’industria che è nata a metà del 20° secolo sviluppando antibiotici come la penicillina, si è poi dedicata ad ambiti più redditizi come il cancro e le malattie rare. Solo MSD, Roche e GlaxoSmithKline, insieme a piccole biotech, sono rimaste in campo nella lotta contro la resistenza agli antibiotici.

Con questa raffica di accordi e investimenti, Pfizer sta lentamente ritornando in questo settore. L’ingresso si inserisce in una più grande attenzione sugli anti-infettivi sulla scia della collaborazione con BioNTech per il vaccino Covid-19 che è stata un grande successo. Oltre al vaccino per il coronavirus e a quello anti pneumococcico (Prevnar), l’azienda sta anche eseguendo studi clinici su un antivirale Covid-19 e un antibiotico sviluppato in-casa.

Non sono soli in questa spinta. Dopo che Tetraphase si è inizialmente venduta, è scoppiata un’inaspettata guerra di offerte tra Deerfield Management e altri venture capitalist per l’azienda. E l’anno scorso, il miliardario Bob Dugan, che aveva venduto Pharmacyclics a AbbVie per 21 miliardi di dollari, ha investito pesantemente nello sviluppatore di antibiotici Summit Therapeutics di cui è diventato il CEO.

In effetti, questi giocatori stanno scommettendo che la crescente epidemia di batteri resistenti ai farmaci costringerà i governi degli Stati Uniti e dell’Europa ad approvare nuove leggi per cambiare il sistema di rimborso, rendendo gli antibiotici nuovamente redditizi. O, come minimo, che il mercato è arrivato a dare un valore così basso a questi prodotti da poterli avere a un prezzo basso e alla fine redditizio.