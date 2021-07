Peppe Lana pubblica singolo e video di “Scegliere e cambiare”

Disponibili sulle piattaforme digitali singolo e videoclip di “Scegliere e cambiare”, secondo singolo del cantautore siciliano Peppe Lana

Disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “Scegliere e cambiare” (ascolta qui), secondo singolo estratto dall’album “Presente” (in uscita in autunno 2021) del cantautore siciliano Peppe Lana: un brano in cui ci si interroga sul tempo e le scelte che trasformano, che cambiano, e ci portano a consolidare noi stessi. Online anche il videoclip:

GUARDA VIDEO

“‘Scegliere e cambiare’ è una canzone che mi aiuta a ricordare a me stesso chi sono – racconta Peppe Lana -. Un brano con cui mi confronto spesso, specialmente nei momenti in cui mi rendo conto di aver perso la rotta, smarrito la direzione, quando mi trovo a fare a pugni con un “me stesso” del passato. Mi aiuta a ricordare che basterebbe accogliere questo continuo mutamento, o semplicemente perdonare e perdonarsi. Andare in profondità e scoprire che è la scintilla che ci abita che ci fa vivi, che abbiamo un infinito dentro e nello stesso tempo siamo esseri minuscoli rispetto all’infinito spazio dell’universo”.

Il videoclip è una piccola magia animata, nata dal genio di Basaricò Studio, che racconta la storia di Fuoco Fausto, un fuocherello che sogna di poter essere grande e forte come il sole, e del processo di consapevolezza che lo porterà a comprendersi, accettarsi e accettare il suo posto nel mondo, consapevole di essere già, in fondo, un poco di quello che tanto desidera essere: “Per raccontare questa storia abbiamo giocato davvero tutte le nostre carte, finendo per realizzare un corto in mixed media senza neanche saperlo – dichiarano i ragazzi di Basaricò Studio – infatti abbiamo usato riprese live action di scenografie costruite, pupazzi manovrati a mano, un accendino, animazione 2D e 3D e tanta, tanta pazienza.”

Prodotto da Mirella Buono con Samvega, il video è stato interamente scritto e realizzato da Basaricò studio, una realtà di giovanissimi talenti dell’animazione, stop motion e del videomaking siciliano, che hanno abbracciato e sposato la causa con ardore: “Sono stati 4 mesi di fuoco grazie alla fiducia che Peppe e Mirella hanno avuto in Basaricó siamo molto contenti di aver tirato fuori questo piccolo miracolo, un grande passo per noi e, ci auguriamo, anche per il panorama audiovisivo e d’animazione della nostra isola”.

Testi e musiche di Peppe Lana, il brano è stato registrato presso gli studi di Indigo con la produzione artistica di Fabio Rizzo (masterizzato da Pablo G Schuller) e con Umberto Porcaro alle chitarre, Davide Femminino al basso e Emanuele Rinella alla batteria.

PEPPE LANA, cantautore, pianista, polistrumentista, classe 1990. Ascoltatore vorace, le sue influenze spaziano dal folk al blues, dal jazz alla tradizione cantautorale italiana. Con gli “Aristocrasti”, band d’esordio, compone, arrangia e pubblica il primo album di inediti “Per la Strada” uscito nel febbraio 2017. Le ispirazioni sono i testi e le musiche di artisti come Lucio Dalla, De André, De Gregori e le sonorità ed i ritmi d’oltreoceano da Duke Ellington a Bob Dylan. Parallelamente collabora come chitarrista e fisarmonicista con il gruppo folk “Angelo Daddelli & i Picciotti” e come corista alla registrazione dell’album omonimo. Dall’incontro con il chitarrista argentino Sebastian Torres, nel 2018 nascono i “Pacha Kama” gruppo di musica tradizionale sudamericana che aspira a un recupero dell’autenticità di quelle sonorità magiche nate dall’incontro tra indios, spagnoli e africani. Dal 2019 frequenta il Corso di Pianoforte Jazz del Conservatorio di Palermo sotto la guida del Maestro Riccardo Randisi e parallelamente decide di intraprendere la carriera cantautorale solistica. Da poco è uscito il primo brano, estratto dal nuovo album che vedrà la luce in autunno 2021, dal titolo “Libertà”. Il videoclip del brano GUARDA VIDEO, girato da Gianni Cannizzo e frutto della collaborazione con la Scuola di Cinema Piano Focale e l’Accademia di Belle Arti di Palermo, interpretato da Giuseppe Lo Piccolo e Federica Greco, è fresco vincitore del premio “Miglior Socialclip 2021” al prestigioso Festival Tulipani di Seta Nera, andato in onda su Rai Due con la conduzione di Pino Insegno e Elena Ballerini e arriva dopo la vittoria come “Best Music Video” al Montreal Indipendent Film Festival e come “Best Director” al Munich Music Video Awards.

https://www.facebook.com/peppelanaofficial

@_peppelana_

http://www.peppelana.com/