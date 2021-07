Clio and Maurice online con la versione extende di Fragile

Fuori sulle piattaforme digitali la versione extended di FRAGILE, l’EP d’esordio del duo di voci milanese formato da Clio and Maurice

Torna il duo milanese Clio and Maurice con una versione extended del disco di debutto Fragile. Loro sono un duo impossibile formato solo da voce e violino, rispettivamente Clio Colombo e Martin Nicastro (dei Pashmak). La loro musica è frutto dell’unione di diverse influenze, fuse nel minimalismo della loro formazione atipica: dal soul di Nina Simone, fino al pop sperimentale degli ultimi lavoro di Arca, Björk e James Blake. Qui gli archi vengono orchestrati e manipolati grazie all’utilizzo di effetti e pedali, formando i paesaggi sonori dove la voce è protagonista.

Fragile EP Extended è il nostro modo di riprendere un discorso che si è interrotto in questi mesi di pausa forzata: volevamo dare una seconda opportunità al nostro lavoro, uscito in tempi così particolari. Abbiamo inserito in questa nuova versione due brani a cui siamo molto legati: Pride è una canzone inedita, la prima che abbiamo registrato in studio, ma per esigenze di spazio rimasta fuori dall’EP originale; Four Women è invece la cover, registrata dal vivo, di un brano di Nina Simone con il quale chiudiamo i nostri concerti (Clio and Maurice)

SCOPRI IL DISCO SU SOUNDCLOUD

https://soundcloud.com/user-70433710/sets/fragile_ep/s-td9JBJQRvu9

SCOPRI IL DISCO SU BANDCAMP

https://clioandmaurice.bandcamp.com/album/fragile-ep-extended

BIO:

Clio and Maurice è un duo impossibile: voce e violino si scontrano e si fondono, alla ricerca di una dimensione comune. Composto dalla cantante soul Clio Colombo e dal violinista Martin Nicastro (Pashmak) il progetto nasce nell’agosto 2017 e si esibisce nei mesi successivi in alcuni dei più noti locali di Milano (Arci Biko, Mare Culturale Urbano, Love, Gattò). Nel 2018 sono in tour in Francia, Germania e Olanda. All’inizio del 2019 si trovano in Marocco per un tour di otto concerti, mentre nella seconda metà dell’anno suonano a Londra, Berlino e Glasgow.

A gennaio 2020 esce il loro primo singolo, “Lost”, il cui video viene pubblicato in esclusiva su Rolling Stone Italia e poi trasmesso in alta rotazione su MTV Music Italia. In occasione del secondo singolo, “Friend”, Rockit li definisce “la via italiana all’avant-pop”. Il 6 novembre 2020 esce il loro primo EP, “Fragile”; il disco viene recensito positivamente su diverse testate di settore, tra cui Rumore, e viene inserito da Rockit nella classifica dei 50 migliori dischi dell’anno.

Dopo il successo di una campagna crowdfunding su Kickstarter, annunciano “Fragile EP Extended”, la cui pubblicazione è prevista per il 28 giugno 2021. Nel mese di luglio saranno in tour in Italia in collaborazione con Cameo Booking. Attualmente stanno concludendo le registrazioni del loro primo album.

