Reverendo Secret torna con “La bambina e L’orco”

Fuori sulle piattaforme digitali il nuovo singolo “La bambina e L’orco” del cantautore Reverendo Secret: il brano ha anche un videoclip

“La Bambina e L’orco” è il nuovo singolo del cantautore Reverendo Secret. Un brano dal sound Rock Esoterico che ci trasporta in un’esperienza surreale tutta da scoprire, a tinte fiabesche.

Presenta una melodia malinconica, ma allo stesso tempo dolce, che fa da contorno sia al testo, molto introspettivo e personale, con un linguaggio immediato e intenso; sia all’interpretazione dell’artista, energica e coinvolgente.

Affronta un viaggio nel profondo della nostra anima, un viaggio in cerca del nostro io più profondo, per liberarci dai risentimenti e vivere la nostra storia, amare pienamente, ed essere presenti in ogni attimo della vita con entusiasmo.

Nel nostro percorso di vita, è importante rivalutare se stessi in un’ottica più ampia senza tralasciare l’innocenza e la purezza di ogni pensiero.

L’artista amplifica il messaggio, facendo intuire la sua voglia di intensità nel vivere momenti e attimi, la sua ricerca di dettagli e particolari, scavando in profondità e non rimanendo mai in superficie.

Ha affermato Reverendo Secret: “Una favola moderna con un richiamo molto forte ad un passato sempre presente, nata come meditazione nel mistero di una storia senza tempo che va oltre la notte dei tempi. I pilastri irreali di una rinata fanciullezza che nella luce mai disillude i desideri più nascosti… una creazione al di là di ogni logica con un scopo ben definito… portare l’ascoltatore in un mondo oltre i confini conosciuti ove sentirsi protagonisti. E’ facile, immediata e intensa, questa canzone è un pò di tutti, appartiene a ognuno di noi”.

“La bambina e L’orco” è accompagnato da un videoclip, dove oltre all’artista c’è un’altra protagonista, Alexandra Chiriac, che recita, nella sua giovane età, un segreto chiuso nei meandri di un bosco nel quale l’orco scava i sentimenti di dolore e Risurrezione in un susseguirsi di colpi di scena irresistibili e dai contorni velati.

Amanda Archetti, Artist Image Manager, ha prodotto magnificamente in ogni dettaglio questo lavoro.

Luca Pederneschi, abile nelle Riprese e nelle Foto, ha dato forma a un progetto condiviso.

Norak Odal, Maestro di Arti Occulte che si è occupato della Costruzione scenica e di scrittura del videoclip, ha creato un’atmosfera magica, dove il senso e la scrittura sono perfettamente espressi in un cammino affascinante nel quale Reverendo Secret esprime tutta la sua concezione Divina e la sua capacità di coinvolgere l’ascoltatore varcando terre lontane al di là di dell’immaginabile.

Il singolo “La bambina e L’orco” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, quali Spotify, Amazon ecc. Mentre il videoclip è possibile guardarlo su YouTube.

Chi è Reverendo Secret

Michele Lattanzio, alias Reverendo Secret, nasce il 2 marzo 1978 a Schweinfurt (Germania), ma è pugliese. Attraverso le sue canzoni comunica una profonda visione dell’ignoto in forme surreali e metafisiche. La sua ricerca è incentrata nella particolare formazione interiore ed esoterica ottenuta da uno studio accurato e metodologico di tarocchi, oracoli, fantasmi e leggende. Del tutto personale e mistica è la sua predisposizione verso l’oltre e la sua originalità espressiva e creativa. Con ispirazioni e richiami di enorme pregio, l’artista riesce a comunicare le sue visioni attraverso la poesia, l’interpretazione e la composizione, alle quali conferisce la dottrina millenaria del suo sapere. Particolare è l’improvvisazione attraverso parole e argomenti con i quali sfida le leggi della materia e dello spirito generando dal nulla capolavori di assoluta grandezza. E’ un cantante-cantautore eclettico venuto alla ribalta con Italian’s Got Talent 2016, in cui improvvisando canzoni create da parole date a caso dal pubblico, ha impressionato favorevolmente i 4 giudici e la platea fino ad arrivare alla standing ovation.

Cantante-autore, polistrumentista, vanta esperienze musicali italiane ed internazionali web, radio e TV.

Repertorio: proprio, italiano folk nazional popolare, leggero italiano ed internazionale di vario tipo alla fine di creare uno spettacolo coinvolgente è importante.

Considerato ormai un astro nascente del panorama nazionale e internazionale, genio indiscusso del nostro tempo.

Credits

Management & Production by Amanda Archetti

Recorded, mixed and mastered presso lo studio Albairate Studio

Voce, Musica & Parole, Arrangiamenti by Michele Lattanzio

Videoclip: Regia, Riprese e Montaggio by Luca Pederneschi

Immagine artistica a cura di Amanda Archetti di Silk Gift Milan

Costruzione scenica e scrittura a cura di Norak Odal

Attori del video: Michele Lattanzio, in arte Reverendo Secret e Alexandra Chiriac

Un ringraziamento speciale alla vocal coach Luigina Bertuzzi e a Domenico Dattola per il suo supporto.

