Portami a ballare è il nuovo singolo di Fiamita

Disponibili in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “PORTAMI A BALLARE – LLEVAME A BAILAR”, i nuovi singoli di FIAMITA

“Portami a ballare” è una canzone allegra, solare, di speranza e testimone del tempo che stiamo vivendo. Adesso che la pandemia (il temporale) è finita si sente la necessità e il bisogno (sotto il sole o contro il vento), di stare insieme, divertirsi , confrontarsi, socializzare e ballare, non importa dove, sulla sabbia o sul cemento. La versione italo-spagnola del brano, “Llevame a bailar”, allarga la platea del pubblico, visto che la pandemia è stata globale.

Spiega l’artista a proposito del brano: «”Portami a ballare – Llevame a bailar” esprimono la spensieratezza, libertà e positività che scaturiscono dalla voglia di lasciarsi alle spalle il periodo di chiusura. È finito il temporale e rimane ora la voglia di stare insieme, di abbracciarsi e di ballare, non importa dove, che sia “sulla sabbia o sul cemento”».

I videoclip di “Portami a ballare” e di “Llevame a bailar” riflettono il messaggio di libertà, gioia e voglia di ballare ovunque ci si trovi, in spiaggia, in discoteca o per le strade della città. Sono un inno alla voglia di stare di nuovo insieme e di divertirsi.

Fiamita, nome d’arte di Fiammetta Anzevino, nasce a Modena nel 1998 e dopo pochi anni si trasferisce a Figline Valdarno, provincia di Firenze. Ha conseguito il titolo di laurea triennale in Mediazione Linguistica a Modena nel 2020 e continua il suo percorso di studi all’Università Cattolica del Sacro Cuore in Scienze Linguistiche curriculum Management e relazioni economiche internazionali. Ha studiato danza classica sostenendo esami MAYOR alla presenza di esaminatori ufficiali della RAD e ama particolarmente ballare il latino americano. Canta dall’età di 14 anni. Da qualche anno si esibisce in serate ed eventi con musicisti e in discoteche. Nel 2015 inizia il suo primo progetto musicale che comprende 18 brani inediti al Santanna Recording Studios di Castelfranco Emilia (MO) in collaborazione con Gianni Salvatori, arrangiatore di molte importanti produzioni discografiche sia in Italia che all’estero. Nel 2019 esce il suo primo singolo “Te quiero maldito” con testo in spagnolo scritto da lei il cui video viene girato a La Havana a Cuba, che raggiunge 1.100.000 ascolti su Spotify e che viene trasmesso varie volte da Radio 105 per la durata di circa un mese e mezzo; nel 2020 esce “Anima Ribelle”, entrambe per la casa discografica Danceout Ltd di Londra. Fiammetta canta in italiano, in spagnolo e in inglese e scrive testi di canzoni in italiano, in spagnolo e in inglese. Il suo nuovo brano vanta la produzione di Luca Zanarini, uno dei primi DJ professionisti a Modena, ha lavorato per 20 anni al Picchio Rosso di Formigine e negli ultimi tempi al Gilda Club (MO) , creatore con Enzo Persueder di Radio Stella, remixer ufficiale di Vasco Rossi (T’immagini, Cosa succede in città). “Portami a ballare – Llevame a bailar” sono state registrate presso il Take Away Studios e sono disponibili in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme.

