Perché il Video Marketing è così di tendenza

Siete alla ricerca di un piano marketing sostenibile che possa portare consistenti entrate alla vostra azienda? Se è così, una soluzione è il video marketing. Molti consumatori passano sempre più tempo sui loro smartphone e il nuovo business che sta emergendo in tutti i settori è quello dei video.

Ci sono diversi modi creativi di integrare video nel vosto sito, tra cui inserirli attraverso i social media o via mail. Resterete sorpresi da quanto è facile creare video utilizzando un video maker .

La maggior parte degli imprenditori sa dove posizionare i video, ma non comprende i vantaggi per la propria attività. Oggi esamineremo alcuni dati importanti per il Video Marketing, che vale la pena menzionare. Queste statistiche video ti aiuteranno a capire perché il Video Marketing è emerso così prepotentemente nel 2021.

Le statistiche che incoronano il Video Marketing nel 2021

1.Il 43% degli utenti Internet chiede più video

Innanzitutto, vediamo l’effetto dei video sui consumatori. Le persone di solito sono interessate alla visione dei film dei loro beniamini, servizi o aziende. Nonostante la maggior parte delle aziende utilizzi filmati, il 43% dei clienti afferma di volerne di più. Aggiungere contenuti video al piano di marketing è un ottimo metodo per attirare clienti verso il tuo brand, e ciò significa che è più probabile che si uniscano alla tua mailing list o acquistino un prodotto.

Sei fortunato perché puoi iniziare a utilizzare più materiale video in molti modi pratici. Puoi scegliere di integrare i video con le recensioni dei prodotti o le dimostrazioni sul tuo sito web. Allo stesso modo, i video sui social media sono estremamente efficaci nell’aumentare il riconoscimento del marchio e aumentare il coinvolgimento del canale.

I video forniscono un mezzo ricco per comunicare con i tuoi consumatori. Sperimenta diverse alternative per scoprire cosa funziona per te. Una cosa che sappiamo per certo è che i clienti vogliono guardare più video delle loro aziende preferite.

Il 90% degli utenti dei social media desidera più contenuti video

Abbiamo già affermato che i social media sono uno dei più grandi luoghi di marketing per condividere i tuoi filmati aziendali. Ci sono molti dati che contribuiscono a questa nozione, ma il fatto che il 90% degli utenti dei social media guardi video è un elemento importante.

I siti di social media come Twitter, Facebook e YouTube hanno tutti visitatori unici interessati a particolari categorie di contenuti. Per favore, dedica del tempo a conoscere e interagire con il tuo pubblico

Potresti scoprire che ci sono punti deboli e obiettivi distinti tra i tuoi follower su diversi siti di social media. Prima di caricare e distribuire video, dovresti prendere in considerazione queste cose.

A volte i requisiti del tuo pubblico si sovrappongono su più di una piattaforma. È importante comprendere che i clienti faranno eco ai tuoi contenuti una volta che li condividi poiché la maggior parte delle persone vedrà quello che hai da dire. L’importante è convincerli ad agire.

Finora sono stati consumati più di 50.000 anni di contenuti video

È probabile che tu abbia visualizzato una recensione di un prodotto su YouTube. La maggior parte di noi lo ha fatto, e quando guardi le statistiche, si vede. Che ci crediate o no, abbiamo assistito a 50.000 anni sbalorditivi di valutazione dei prodotti YouTube.

In altre parole, se desideri che i visitatori accedano al tuo sito Web e vedano i prodotti in esposizione, è un approccio fantastico iniziare a pubblicare recensioni video.

In pochi minuti puoi creare un canale YouTube e caricare e gestire la pagina del tuo brand. Oltre a fornire video con funzioni e vantaggi, il materiale generato dagli utenti è un’altra strategia video efficiente.

Incoraggia gli utenti dei social media a rivedere o, meglio ancora, a collaborare con gli influencer dei social media per pianificare valutazioni a lungo termine con un pubblico integrato. Condividi questi video sui tuoi social network in modo che i clienti possano ottenere un riepilogo video dei prodotti e dei servizi della tua azienda.

I video hanno un tasso di ritenzione superiore al 52%

Hai notato una diminuzione del tasso di ritenzione? La fidelizzazione dei clienti è importante per aumentare le vendite e mantenere il tuo marchio rilevante in settori spesso saturi. La creazione dei video del tuo canale è un metodo per migliorare il tasso di fidelizzazione.

Considerando che il 52% dei clienti guarda i video fino alla fine, è ovvio che questi utenti possono fare il passo successivo nel processo di vendita molto meglio di prima.

Confronta che oltre il 75% dei visitatori sfoglia gli articoli del blog e lascia la pagina prima di eseguire un’ulteriore azione sul tuo sito. È possibile ospitare video fuori sede, ad esempio su YouTube. Questo approccio ti consente di aggiungere video al tuo blog senza compromettere la velocità e la funzionalità del tuo sito web.

Il 19% dei blogger include almeno 1 video nei propri post

Successivamente, discuteremo dell’effetto che il tuo blog potrebbe avere sui contenuti video. La maggior parte degli imprenditori ha un blog aziendale che utilizza per pubblicare contenuti rilevanti per l’industria e i prodotti. Non è un segreto che questi post portino più traffico e mantengano i clienti coinvolti nel tuo sito web.

Si sta costantemente sviluppando una tendenza in cui i marketer di contenuti utilizzano interi film nei loro articoli di blog. In effetti, negli ultimi anni il 19% dei blogger ha adottato questo approccio e si prevede che altre piccole aziende lo seguano.

Se desideri entrare nel campo, considera l’aggiunta di una svolta video ai tuoi attuali articoli del blog. Ad esempio, un video passo passo è un ottimo metodo per portare il tuo pubblico attraverso ogni fase quando hai una lezione sulla costruzione di un atterraggio.

Puoi anche prendere articoli di opinione o suggerimenti e annotare i punti che hai fatto nell’articolo. Sentiti libero di aggiungere altri esempi o spiegazioni dal materiale originale. Scoprirai che i clienti sono più reattivi ai contenuti video, in modo che tu possa vedere più traffico e blog.

Conclusione

Il materiale video resta qui. Attendi che più proprietari di aziende e professionisti del marketing si uniscano a questo approccio nel prossimo futuro. Ora, conosci alcuni dei motivi per cui il mondo del marketing apprezza questo approccio.