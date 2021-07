Nigra pubblica la nuova canzone “Con Me”

Nigra online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Con me”: il brano è una fotografia personale della società contemporanea

Il nuovo singolo “Con Me” segna un’importante tappa nel percorso artistico del tarantino classe ’96 Nigra. Il brano prodotto da Whoisgabco ha evidenti sonorità elettroniche e vuol essere una fotografia della società contemporanea.

Vengono affrontati importanti concetti come l’utilizzo massivo dei social, la morte di ogni tipo di sogno dei giovani e la solitudine, tematiche dalle quali l’artista si rende conto di farsi trascinare a volte. Per questo la decisione di Nigra di scrivere il testo di “Con Me” in prima persona, come per farsi carico di tutto quello che la sua generazione sta vivendo.

Il videoclip che accompagna la canzone è stato diretto da Domenico Lamanna e dallo stesso artista. Questo rappresenta al meglio il mood del brano, con ambientazioni suggestive, teatro di un’attenzione quasi morbosa verso Nigra da parte degli attori del video, che filtrano tutto quello che vedono tramite il loro smartphone.

Niccolò Gravina, in arte Nigra, nasce nel 1996 a Taranto. Fin da bambino inizia ad appassionarsi all’arte in generale: dalla pittura alla recitazione, dal disegno alla musica.

A 10 anni inizia a scrivere i primi brani, cercando di mettere in pratica ciò che studia e ascolta.

Negli anni definisce il suo stile e matura artisticamente. Nel 2021, a seguito della firma con Sorry Mom! pubblica il singolo “Con Me”, prodotto da Whoisgabco.