Mellow Mood pubblica “Blessings On Me”

Mellow Mood torna con il nuovo singolo “Blessings On Me” disponibile online sulle piattaforme streaming. Fuori anche le date dei live

I Mellow Mood tornano con il loro nuovo singolo Blessings On Me, un potente inno di gratitudine. La band italiana propone questa volta un roots moderno con testi che invitano ad apprezzare tutto ciò che si ha, non ciò che ci si aspetta: non un canto di speranza, ma di certezza.

Si tratta della terza uscita in collaborazione tra Mellow Mood, la loro etichetta La Tempesta Dub e la casa discografica americana Ineffable Records. Mixato e prodotto da Paolo Baldini DubFiles (La Tempesta Dischi, Pressure Sounds) e masterizzato da Chris Athens (Alborosie, Chronixx, Drake), il singolo è accompagnato da un videoclip realizzato da Cromo Studio.

Il brano contiene anche un omaggio all’eredità di un’altra isola caraibica, non lontana dalla Giamaica: Cuba, culla di una delle culture musicali più affascinanti. Grazie alla sua atmosfera piena di energia e alle radici ben piantate nel folklore caraibico, negli ultimi anni è diventata sempre più cara ai gemelli Garzia e per questo la band rende omaggio alla sua musica attraverso un break strumentale nella sezione centrale di Blessings On Me, come se la canzone si allontanasse per un attimo dal sound giamaicano.

Negli ultimi mesi, i Mellow Mood hanno lavorato anche sualtre produzioni, come la serie di podcast Bare Chattingz, in cui hanno parlato con Kabaka Pyramid, Million Stylez, Solo Banton, Sr. Wilson e Jah9 e due tributi video a Bob Marley, pubblicati in occasione del 40° anniversario della sua scomparsa, uno con la band e l’altro come trio acustico, riscuotendo un’ottima accoglienza da parte del pubblico. Inoltre, i Mellow Mood saranno in tour con uno speciale set acustico che li porterà a Piancavallo (PN), Segrate (MI), Ceglie Messapica (BR), Romano D’Ezzelino (VI), Firenze e Trieste (ulteriori date verranno annunciate prossimamente).

MELLOW MOOD ACOUSTIC SET 2021

19 lug – Picnic Kilometro Zero – Piancavallo (PN)

31 lug – Magnolia – Segrate (MI)

20 ago – Ceglie Summer Festival – Ceglie Messapica (BR) 29 ago – Ama Music Festival – Romano D’Ezzelino (VI)

01 set – Ultravox Arena – Firenze

12 set – Castello di San Giusto – Trieste

