“Luna Nera” è il disco d’esordio di Tierre

Tierre online sulle piattaforme streaming con “Luna Nera”: fuori per Dome Recordings/Believe l’Ep d’esordio dell’artista fiorentino

Luna Nera è l’EP d’esordio di TIERRE, disponibile in digitale per Dome Recordings/Believe. Il giovane rapper fiorentino classe 95′, fondatore e membro del collettivo Iron Flies Army, è pronto a dimostrarci tutte le sue skill artistiche con questo vasto progetto musicale. Nelle produzioni è affiancato da Pashabeats, che ha curato l’intero Ep ad esclusione del singolo Golia, opera del producer Mike Defunto.

In Luna Nera, Tierre fa emergere completamente tutte le sue capacità, mettendosi in gioco su diversi fronti. Dai singoli dominanti, più aggressivi e puramente rap come Crown in collaborazione con il rapper Dium, Storia, e Money (in collaborazione con IronFliesArmy), si passa a brani più morbidi e melodici, come Golia in collaborazione con Jared Leti o Interlude. Si approda poi su vere e proprie hit dal sapore estivo, come la sorprendente Italia, nella quale l’artista ci mostra un lato del tutto inedito della sua musica.

Tierre mostra al suo pubblico di sapersi muovere su temi sociali con estrema sicurezza, sfruttando al meglio lo stile fresco e accattivante, e dimostrando la sua poliedricità come rapper e musicista. È la rivalsa di chi parte dal nulla e cambia vita e città per inseguire un sogno, superando difficoltà e sofferenze, e mettendosi a nudo con noi canzone dopo canzone, rivelando se stesso e il proprio percorso.

BIO

Tierre è un artista classe ‘95 nato a Firenze. All’età di 12 anni scopre il rock e muove i suoi primi passi nel mondo della musica, suonando batteria e chitarra in diverse cover-band di Nirvana e Pantera. Nel 2009 entra finalmente in contatto con il mondo del rap e fonda la sua prima crew, NBA. Il gruppo produce 2 Ep dalle sonorità ibride, tra classic boombap e hardcore rap, riscuotendo un discreto successo nel territorio toscano.

Nel 2014 il collettivo si scioglie e Mattia, questo il vero nome dell’artista, arresta la sua produzione musicale per circa due anni, a causa di problemi con la legge. Nel giugno 2017, poco dopo il suo rilascio, pubblica diversi singoli dimostrando le sue capacità su sonorità trap e Dirty South. Nell’estate 2019 fonda il collettivo Iron Flies Army e firma il suo primo contratto discografico con l’etichetta Dome Recordings, con la quale pubblica Macumba, seguito dal singolo Come Da Bambini.