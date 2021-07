Bitcoin Pro: criptovaluta affidabile o truffa?

Il mondo delle criptovalute è vasto e l’offerta di piattaforme di trading dove acquistare Bitcoin può generare confusione ed incertezza in un investitore principiante che vuole effettuare le sue prime operazioni di trading. Bitcoin Pro offre i suoi servizi per aiutare tutti coloro che desiderano ottenere un’entrata extra (o persino una pensione anticipata!) a farlo in tutta sicurezza e semplicità.

Ma facciamo un passo indietro. Per quale motivo un investitore dovrebbe decidere di investire in Bitcoin?

Perché gli individui investono in Bitcoin?

Bitcoin è una criptovaluta che presenta la caratteristica di essere scambiata su un mercato il cui prezzo è fortemente influenzato dai meccanismi di domanda e di offerta. Si tratta di un mercato che, anche giornalmente, è soggetto a fluttuazioni di valore considerevoli, che possono tradursi in un profitto per tutti coloro che sono in grado di coglierli o, in alternativa, di riceverli da chi sa come analizzare un grafico a candele.

Ci sono dei rischi? La risposta è sì: data l’elevata volatilità di Bitcoin, il prezzo può schizzare verso l’alto così come verso il basso, risultando così in una perdita per l’investitore qualora chiudesse la posizione di trading.

Tuttavia, la grande volatilità non spaventa gli investitori privati e neanche quelli istituzionali (come le banche), poiché è proprio in questo principio di alternanza del prezzo che risiede il successo di Bitcoin, la moneta digitale che si sta configurando sempre di più come una riserva di valore.

Bitcoin, infatti, ha visto il proprio valore aumentare in maniera più che esponenziale nel corso del tempo. Se gli investitori hanno sempre scelto strumenti come l’oro per mantenere intatto il valore dei soldi nel corso del tempo, ecco che Bitcoin ha dimostrato negli ultimi 10 anni di essere una riserva di valore ancora più solida, che non solo mantiene il valore, ma lo accresce in maniera vertiginosa.

Nonostante i suoi crolli al ribasso, Bitcoin ha sempre saputo rialzarsi e tornare più forte di prima. Chiunque avesse investito $1000 mille qualche anno fa, avrebbe ad oggi più di $8000, un profitto che in percentuale corrisponde all’800% circa. Persino quando sembrava spacciato e nonostante le denigrazioni subite dai grandi istituti finanziari tradizionali, Bitcoin ha regalato sorrisi e una vita agiata a chi ha avuto la pazienza e la perseveranza di credere nel mondo delle valute digitali.

Gli individui, insomma, investono in Bitcoin perché sono fiduciosi del fatto che, in futuro, la loro pazienza sarà ripagata. Nel mentre, c’è chi potrebbe desiderare di integrare un investimento a lungo termine con tanti piccoli trade di breve termine per arrotondare ulteriormente gli introiti.

Tuttavia, fare trading di Bitcoin da soli è complesso, difficile e talvolta frustante, specialmente quando si è investitori alle prime armi. Ecco perché è importante affidarsi a qualcuno che sappia quello che fa e che guidi l’investitore nel regno delle valute digitali. Ed ecco, quindi, che torniamo a parlare di Bitcoin Pro.

Bitcoin Pro: la piattaforma regolamentata per i principianti

Tra tutte le piattaforme che si possono incontrare online, Bitcoin Pro si configura come una piattaforma di trading regolamentata ed affidabile. Chi si chiede se Bitcoin Pro sia affidabile o sia una truffa può stare tranquillo, sapendo che la risposta è la prima delle due opzioni.

Bitcoin Pro impiega tecnologie e software di ultima generazione, che sono pensati per offrire segnali di trading quanto più precisi possibile. Inoltre, l’investitore potrà contare sulla consulenza di un team di esperti a sua disposizione.

In particolare, Bitcoin Pro impiega protocolli avanzati di crittografia, grazie ai quali i suoi dati e le sue transazioni possono avvenire in tutta sicurezza e in tempi ridotti.

Oltre all’aspetto tecnico, è bene ribadire l’importanza di essere seguiti da un team di esperti: Bitcoin può realizzare oscillazioni di prezzo considerevoli, e causare perdite qualora si decidesse di vendere in perdita. L’emozione, soprattutto nel mondo delle criptovalute, è difficile da controllare per un trader inesperto, che sarebbe saggio a decidere di affidarsi ad un broker regolamentato.

Bitcoin Pro possiede tutte le caratteristiche sopra citate. Dunque, se sei desideroso di investire nel mondo delle criptovalute non perdere altro tempo: il prezzo di Bitcoin sale in maniera repentina, e investire domani potrebbe essere troppo tardi!