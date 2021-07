Ancora un po’ di Petrolà ha anche un video

Disponibile su YouTube un bellissimo videoclip per l’ultimo singolo di Petrolà, cantautore di Palermo. Ancora un po’ è online sulle piattaforme streaming

È da disponibile su YouTube un bellissimo videoclip per l’ultimo singolo di Petrolà, cantautore di Palermo. Ancora un po’ è un brano brano realizzato con la produzione artistica di Nazario Di Liberto e ci racconta la storia di un’attrazione fatale in chiave pop/dance. All’interno del video, girato interamente in formato 1:1, l’attenzione è tutta rivolta a Petrolà, che ci accompagna nella sua performance tra dettagli ravvicinati e giochi di luce.

Ancora un po’ racconta di un’attrazione fatale, un incontro puramente di sesso che diventa, come spesso accade, un modo per evadere dal tran tran quotidiano. Tutto si consuma nel buio ma poi se ne andrà via a pranzo. Troppo presto, ma abbastanza per desiderare il prossimo incontro. Ritorno a parlare di tradimenti, incontri clandestini fatti di sex appunto,

dove si cerca di rassicurare chi si incontra (soprattutto in questo periodo) dicendo

“Puoi fidarti di me” . Stavolta avevo voglia di far ballare la mia fantasia e il mio corpo.

Un brano dance, per la prima volta, mi ha stuzzicato la creatività. (Petrolà)

BIO:

Petrolà (nome d’arte di Ernesto Petrolà) è un romantico sognatore di Palermo che ama sperimentare con l’elettronica e sound moderni. Ha esordito con i singoli Lunedì e A buon mercato. All’inizio del 2021 ha pubblicato A piedi la notte che vede una svolta nel sound e nell’immagine dell’artista. Ancora un po’ è il suo ultimo singolo.

