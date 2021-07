Nord Europa è il nuovo singolo di Pietro Berselli: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali

Fuori Nord Europa, il nuovo singolo di Pietro Berselli, che segue l’uscita di Spettatore, singolo pubblicato a giugno. Il cantautore bresciano ma padovano di adozione ci avvicina al suo secondo album dal titolo Evidentemente No, fuori per Dischi Sotterranei. Nord Europa è per tutti quelli che conoscono fin troppo bene l’altra faccia della nostalgia, quella che spezza il cuore.

Scelgo il Nord Europa come feticcio di terra dalle mille opportunità, ma potrebbe essere qualsiasi luogo, dipenda da chi ascolta. Non è così scontato pensare che alle volte per andare avanti, bisogna lasciarsi qualcosa alle spalle. SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3wr5pTR

BIO:

Spera di non essere stucchevole. Viene da Brescia ma ha un passato anche Padovano, insomma sta lì all'altezza della A4, nella nebbia. Pubblica un disco nel 2016, "Orfeo l'ha fatto apposta", un concept album di canzoni un po' depre e passivo aggressive che non nascondono un amore per la scena indipendente e non degli anni novanta. Nel 2021 esce un nuovo disco "Evidentemente no" un nome che spera di non essere un programma ma semplicemente un pensiero disilluso, sincero e quotidiano. https://www.instagram.com/pietro.berselli/

https://www.facebook.com/pietrobersellilive