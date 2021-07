Federmoda premia il giovane stilista Filippo Francia

Al concorso nazionale “Professione Moda Giovani Stilisti” CNA-Federmoda ha premiato Filippo Francia, allievo di “Pianeta Formazione” di Pescara

L’edizione 2021 di RMI, la manifestazione di CNA – Federmoda che dal 1991 offre opportunità ai giovani di entrare nel mondo della moda ed alle imprese di ricaricare il proprio patrimonio creativo, si è conclusa al Parco di Villa Torlonia presso i locali de La Limonaia con la premiazione dei vincitori nelle diverse sezioni del premio.

Questa trentunesima edizione del concorso nazionale “Professione Moda Giovani Stilisti”, ha premiato Filippo Francia, allievo di “Pianeta Formazione” di Pescara.

A lui la Sottosegretario al Ministero della cultura, Lucia Borgonzoni, ha conferito la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Oltre a Filippo Francia, erano una trentina i giovani aspiranti stilisti che hanno presentato al concorso le loro creazioni e queste sono state illustrate durante la cerimonia conclusiva.

«Il settore moda è un asset fondamentale per il nostro Paese per i giacimenti di risorse economiche, sociali e culturali di cui è dotato – ha dichiarato Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda – Per questo con RMI – Ricerca Moda Innovazione mette in relazione una molteplicità di attori del sistema moda e lavoriamo per supportare al meglio il rinnovo e la trasmissione di competenze».

«Molte scuole italiane stanno facendo un ottimo lavoro – ha dichiarato Roberto Corbelli, Direttore Artistico di RMI – anche grazie al permanere in Italia di una filiera integra, in grado di mettere a disposizione un bagaglio di competenze professionali ineguagliabile da parte di qualsiasi altro Paese».

«CNA Federmoda – ha concluso Marco Landi, Presidente Nazionale CNA Federmoda – è fortemente impegnata affinché le politiche sul settore portino anche attenzione alla scuola e alla formazione. Per questo riteniamo fondamentale investire sui giovani, ma questo impegno deve essere accompagnato da politiche adeguate a livello di Governo».