Colite ulcerosa: remissione clinica a 1 anno con upadacitinib

Colite ulcerosa: upadacitinib (15 mg o 30 mg, una volta al giorno) ha raggiunto l’endpoint primario della remissione clinica

Upadacitinib (15 mg o 30 mg, una volta al giorno) ha raggiunto l’endpoint primario della remissione clinica (secondo il punteggio Mayo adattato) e tutti gli endpoint secondari a un anno (settimana 52) nello studio di fase 3 di mantenimento sulla colite ulcerosa. Questi risultati sono stati resi noti ieri dall’azienda AbbVie che si occupa dello sviluppo del farmaco.

Upadacitinib è un inibitore JAK selettivo e reversibile, è in fase di studio come terapia orale per la colite ulcerosa da moderata a grave e diverse altre malattie infiammatorie immuno-mediate.

Un numero significativamente maggiore di pazienti trattati con upadacitinib (15 mg o 30 mg, una volta al giorno) ha raggiunto l’endpoint primario di remissione clinica (per Adapted Mayo Score) rispetto ai pazienti trattati con placebo a un anno (settimana 52; 15 mg: 42% e 30 mg: 52% rispetto al placebo: 12 percento; p<0,001).

In questo studio, adulti con colite ulcerosa da moderata a grave che hanno ottenuto una risposta clinica (per punteggio parziale di Mayo adattato) dopo un periodo di studio di 8 settimane di trattamento di induzione con upadacitinib (45 mg) una volta al giorno sono stati randomizzati a ricevere upadacitinib 15 mg , upadacitinib 30 mg o placebo per altre 52 settimane.

Sono stati raggiunti tutti gli endpoint secondari, incluso il raggiungimento del miglioramento endoscopico, il miglioramento istologico-endoscopico della mucosa (HEMI) e la remissione clinica senza corticosteroidi alla settimana 5.

I risultati sulla sicurezza erano coerenti con i precedenti studi di induzione di fase 3 e il profilo di sicurezza noto di upadacitinib, senza che siano stati osservati nuovi rischi per la sicurezza.

Il 49% dei pazienti trattati con upadacitinib 15 mg e il 62% dei pazienti trattati con upadacitinib 30 mg hanno raggiunto il miglioramento endoscopico a 52 settimane rispetto al 14% dei pazienti nel gruppo placebo (p<0,001).

Inoltre, il 35% dei pazienti trattati con upadacitinib 15 mg e il 49% dei pazienti trattati con upadacitinib 30 mg ha raggiunto l’HEMI rispetto al 12% dei pazienti gruppo placebo (p<0,001).

Dei pazienti che erano in remissione al completamento degli studi di induzione di 8 settimane, la remissione senza corticosteroidi è stata ottenuta nel 57% dei pazienti nel gruppo upadacitinib 15 mg e nel 68% dei pazienti nel gruppo placebo (p<0,001). il gruppo upadacitinib 30 mg rispetto al 22% dei pazienti nel gruppo placebo (p<0,001).1

“La colite ulcerosa è una malattia difficile da gestire e molti pazienti non trovano sollievo dai loro sintomi più gravosi”, ha affermato Remo Panaccione, professore di medicina e direttore dell’unità IBD, Università di Calgary. “Questi risultati positivi dimostrano il potenziale di upadacitinib per ottenere miglioramenti negli esiti clinici, endoscopici e istologici a 52 settimane. Questa è una notizia promettente per la comunità IBD”.

Un totale di 746 pazienti che hanno completato il trattamento di induzione di upadacitinib di 8 settimane con risposta clinica e hanno ricevuto almeno una dose del farmaco in studio nel periodo di mantenimento sono stati inclusi nell’analisi di sicurezza

I risultati di sicurezza di upadacitinib (15 mg o 30 mg ) erano coerenti con il profilo di sicurezza osservato negli studi di induzione di fase 3 nella colite ulcerosa, nonché in studi precedenti in tutte le indicazioni. Non sono stati identificati nuovi rischi per la sicurezza. Gli eventi avversi più comuni osservati nei gruppi upadacitinib durante il periodo di studio di 52 settimane sono stati nasofaringite, esacerbazione della colite ulcerosa e aumento della creatinfosfochinasi nel sangue.

I tassi di eventi avversi aggiustati per l’esposizione per 100 anni-paziente sono stati 16 eventi nel gruppo upadacitinib 15 mg, 13,8 eventi nel gruppo upadacitinib 30 mg e 26,1 eventi nel gruppo placebo.

I tassi di infezione sono stati 6,2, 3,9 e 7,5 eventi per 100 anni-paziente nel gruppo upadacitinib 15 mg, upadacitinib 30 mg e nel gruppo placebo, rispettivamente.

I tassi di eventi avversi che hanno portato all’interruzione del trattamento per 100 anni-paziente sono stati 7,6 eventi e 7,9 eventi nei pazienti trattati rispettivamente con upadacitinib 15 mg e upadacitinib 30 mg, rispetto a 24,3 eventi nel gruppo placebo.

I tumori maligni (escluso il cancro della pelle non melanoma) riportati nello studio includevano un evento nel gruppo upadacitinib 15 mg, due eventi nel gruppo upadacitinib 30 mg e un evento nel gruppo placebo.

Sono stati segnalati eventi trombotici nel gruppo upadacitinib 15 mg (due eventi di embolia polmonare), nel gruppo 30 mg (due eventi di trombosi venosa profonda) e nel gruppo placebo (un evento di trombosi venosa ovarica).

È stato segnalato un evento cardiovascolare avverso maggiore (MACE) con upadacitinib 30 mg e uno nel gruppo placebo. Un paziente nel gruppo placebo ha manifestato eventi di perforazione gastrointestinale. Non sono stati segnalati decessi.

I risultati completi dello studio di mantenimento di fase 3 saranno presentati in un futuro incontro medico e presentati per la pubblicazione in una rivista peer-reviewed. I risultati principali degli studi di induzione di fase 3, U-ACHIEVE e U-ACCOMPLISH, sono stati annunciati rispettivamente a dicembre 2020 e febbraio 2021. L’uso di upadacitinib nella colite ulcerosa non è approvato e la sua sicurezza ed efficacia non sono state valutate dalle autorità di regolamentazione.