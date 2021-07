Schizofrenia: buoni risultati per un farmaco di Cerevel

La biotech Cerevel Therapeutics ha annunciato i risultati positivi di studi clinici che mostrano l’efficacia di uno dei suoi farmaci sperimentali per la schizofrenia

Cerevel Therapeutics, una giovane azienda di biotecnologie focalizzata sulla neurologia, ha annunciato i risultati positivi di studi clinici che mostrano che uno dei suoi farmaci sperimentali ha superato il placebo nel trattamento di adulti con schizofrenia.

La sperimentazione in fase iniziale ha testato due dosi del farmaco, noto come CVL-231, e ha trovato che entrambe hanno fatto significativamente meglio di placebo come misurato da una scala che valuta i sintomi della schizofrenia.

Lo studio di fase I

Nello studio di fase 1b su 81 pazienti, il CVL-231 è stato in grado di ottenere riduzioni significative della Scala della Sindrome Positiva e Negativa (PANSS) dei sintomi della schizofrenia, sia rispetto al placebo che ai punteggi di base dei pazienti al momento dell’arruolamento nello studio.

Una dose di 30 mg una volta al giorno di CVL-231 ha ridotto i punteggi PANSS di 19,7 punti in media dal basale, e di 12,7 punti rispetto al placebo.

Una dose di 20 mg due volte al giorno ha ridotto quei punteggi di 17,9 e 11,1 punti, rispettivamente – che è stato un risultato sconcertante, ma può essere spiegato da uno sguardo più attento a come il farmaco interagisce con il recettore M4 ai due livelli di dose.

I dati sulla sicurezza hanno suggerito che la tollerabilità del farmaco era simile al placebo, secondo la biotech di Boston, soddisfacendo un obiettivo chiave della sperimentazione. Il CVL-231 non è stato associato a una maggiore incidenza di aumento di peso rispetto al placebo e non sono stati riportati eventi avversi legati a sintomi extrapiramidali (EPS) – tutti problemi con le attuali terapie per la schizofrenia.

I risultati dello studio supportano un programma di schizofrenia di Fase II.

L’azienda prevede anche di esplorare l’uso del suo farmaco in malattie correlate, compresa la psicosi legata alla demenza.

Come agisce il nuovo farmaco

Anche se è ancora prematuro per trarre conclusioni definitive, i dati suggeriscono che il CVL-231 potrebbe essere efficace e sicuro. La ricerca indica che una delle cause della schizofrenia è una quantità anormale di attività della dopamina nel cervello. Cerevel sta cercando di risolvere questo problema con CVL-231, poiché il farmaco è progettato per colpire il recettore muscarinico M4, una proteina che regola la dopamina.

Anche se ci sono diversi altri recettori muscarinici che aiutano a controllare l’attività della dopamina, Cerevel vede il valore in un farmaco che funziona solo sul tipo M4. Essendo selettivo, Cerevel spera che il suo farmaco possa regolare la dopamina abbastanza da avere un effetto antipsicotico, ma non così tanto da provocare gli effetti collaterali motori e gastrointestinali che sono stati un problema per altri composti meno specifici.

“In definitiva, la domanda per CVL-231 è se questo approccio selettivo centrare il bersdaglio: raggiungere un’efficacia paragonabile a un farmaco più promiscuo, ma con effetti collaterali potenzialmente migliori”, ha scritto Paul Matteis, un analista di Stifel, in una nota ai clienti prima dei risultati di martedì.

Il farmaco di Cerevel sembra reggere contro un trattamento rivale in sviluppo a Karuna Therapeutics, un produttore di farmaci con sede a Boston guidato dal famoso ricercatore Steve Paul.

Il trattamento di Karuna, chiamato KarXT, prende di mira i recettori muscarinici M1 e M4. Alla fine del 2019, i risultati di uno studio di fase 2 che ha utilizzato la stessa scala di Cerevel hanno mostrato che i pazienti schizofrenici hanno avuto, in media, una riduzione di 11,6 punti in più nei loro punteggi quando hanno dato KarXT rispetto al placebo. Nello studio di Cerevel, le riduzioni rispetto al placebo erano di 12,7 punti per il gruppo da 30 mg e 11,1 punti per il gruppo da 20 mg.

Brian Abrahams, un analista di RBC Capital Markets, ha scritto in una nota di martedì ai clienti che, mentre ci sono limitazioni quando si confrontano le prove, i dati di efficacia di Cerevel sembrano forti come quelli di Karuna. L’analista ha aggiunto che CVL-231 “può anche avere alcuni vantaggi potenziali su KarXT, anche se è ancora presto per confrontare”. Questi vantaggi includono che il farmaco di Cerevel sembra avere un profilo di sicurezza pulito, e che è efficace con un regime giornaliero senza bisogno di aumentare gradualmente la dose.

La storia di Cerevel

Cerevel è stata creata alla fine del 2018 da Pfizer e Bain Capital. Pfizer, che all’inizio di quell’anno ha deciso di allontanarsi dalle neuroscienze, ha fornito una manciata di composti di droga alla nuova azienda, mentre Bain l’ha equipaggiata con 350 milioni di dollari di finanziamento iniziale. In cambio, Bain ha preso una quota del 75%, mentre Pfizer ha tenuto il quarto rimanente.

Cerevel si è poi quotata in borsa la scorsa estate, raccogliendo circa 450 milioni di dollari attraverso la fusione con una SPAC, o società di acquisizione a scopo speciale. Lo scorso lunedì, l’azienda aveva già un valore di mercato di 1,6 miliardi di dollari.

Ora, i primi dati di Cerevel come azienda pubblica sembrano accendere l’interesse degli investitori nel programma CVL-231 e nell’azienda più in generale. Il valore delle azioni di Cerevel è raddoppiato martedì mattina, andando appena sopra i 25 dollari e facendo salire la sua valutazione a più di 3 miliardi di dollari.