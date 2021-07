Esdra su YouTube con il video di Pianta e uragano

Disponibile online su YouTube il videoclip di “Pianta e uragano”, il nuovo brano della giovane cantautrice Esdra già sulle piattaforme streaming

E’ online il videoclip di “Pianta e uragano” (800A Records – ascolta qui), il nuovo brano della giovane cantautrice ESDRA, attualmente in rotazione radiofonica e inserito nelle playlists New Music Friday di Spotify e Apple Music e Scuola Indie.

Il videoclip di “Piana e uragano” (diretto da Vincenzo Guerrieri e dalla stessa ESDRA, con la partecipazione di Simone Di Rando, Greta Di Vita e Dario Bruno), primo di alcuni singoli che anticipano l’album d’esordio, previsto per l’inizio del 2022, è stato girato tra Blufi, Palermo e Isola delle Femmine: “abbiamo cercato di sfruttare al massimo un’idea di familiare e accogliente – racconta la giovane cantautrice -, mentre le maschere utilizzate per tutta la durata del video sono una scommessa e un modo per non prendersi troppo sul serio, giocando a fare avanti e indietro tra il quotidiano e il surreale. L’intenzione è anche quella di posizionare questo video come primo tassello di una narrazione più ampia, composta da (futuri) videoclip che possano dialogare tra loro raccontando lo stesso mondo visto da diverse prospettive.”

Nei suoi testi ESDRA, ispirata dai cantautori italiani degli anni ‘70, con influenze indie e post-punk, usa un linguaggio senza età, ogni frase è una sequenza di immagini nitide che rievocano situazioni universalmente vissute, sfiorando tutto con grande delicatezza e avvolgente intimità: “‘Pianta e uragano’ è nata d’impulso in una sorprendente estate ha bussato alla pancia e ha deciso di gridare che è importante dirsi “ti amo”. La storia ruota attorno al concetto del riconoscersi anche a distanza di secoli: due anime gemelle che si incontrano ciclicamente e la cui connessione immanente riesce ad affrontare il susseguirsi delle epoche e degli eventi anche più catastrofici, uscendone sempre indenne e potente come alle origini dell’universo. È un desiderio etereo, una dichiarazione d’amore eterno che vuole esistere indipendentemente dalla forma e dal tempo. Una canzone semplice sull’importanza di dirsi il bene, di dirsi l’amore. ‘Siamo pianta e uragano’ significa riuscire ad essere, insieme, un unico organismo resiliente e complesso ma anche la spinta e l’energia, lo stravolgimento necessario a creare qualcosa di importante.”

Testo e musica di “Pianta e uragano” sono di ESDRA. Il brano è stato prodotto, mixato e masterizzato da Fabio Rizzo (Eugenio in via di Gioia, Dimartino, Alessio Bondì) presso Indigo Studios, Palermo e gli archi sono stati suonati da Gloria Giacchino.

Esdra Sciortino, in arte ESDRA, ha 20 anni ed è di Palermo. Artista eclettica che sa esprimersi sia in musica che attraverso le immagini, attraverso illustrazioni, foto e video. Qualcuno l’ha definita un “fiore punk”. Durante gli anni della scuola studia pianoforte, arte e si affaccia al mondo della musica grazie a progetti minori che le permettono di sperimentare e sviluppare un proprio stile di scrittura e composizione, ispirato a quello dei cantautori italiani degli anni ‘70, con influenze indie e post-punk. Nel 2019 decide di intraprendere un percorso da solista, trascorre un anno sabbatico in Ungheria come volontaria e al suo ritorno entra nel roster di 800A Records.

IG: https://www.instagram.com/esdra_____/

FB: https://www.facebook.com/esdrainartesdra