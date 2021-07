Su TikTok spopola la Bongo Cha Cha Cha challenge

La Bongo Cha Cha Cha Challenge è il tormentone del momento su TikTok: il brano del 1959 di Caterina Valente è diventato famoso grazie a Spiderman

Lo scorso anno c’era Jerusalema. Adesso è il turno di “Bongo Cha Cha Cha”, italianissimo brano del 1959 di Caterina Valente che sta spopolando su TikTok. Dal The Sun a Federica Pellegrini, passando per milioni di tiktoker, come spiega la Dire (www.dire.it) la canzone ha valicato i confini italiani diventando una challenge virale in tutto il mondo.

Chi ha rispolverato dagli archivi musicali italiani Bongo Cha Cha Cha? Strano a dirsi ma il merito va agli USA. Il brano compare nella colonna sonora di Spider Man: Far From Home, nella scena in cui Peter Parker arriva all’aeroporto di Venezia (il video in basso). La canzone è diventata virale grazie al remix dei producer e dj britannici Goodboys e, scoperta dai tiktoker, già dalla scorsa primavera ha iniziato a farsi strada in tutto il mondo. Ad oggi su TikTok l’hashtag #BongoChaChaCha ha raggiunto oltre un miliardo di visualizzazioni.

Il testo

Bongo la, bongo cha cha cha

Parlami del Sud America

Quello che dicono laggiù

Forse è fantasia e nulla più

Bongo la, bongo cha cha cha

È davver così fantastica

Dimmelo con sincerità

Nelle notti a Rio che si fa?

In testa è bello mettere

Cappelli a pan di zucchero

Con cuore sempre in fremito

Ahi-ahi-ahi-ahi, chissà, chissà