My crazy purple heart è il nuovo singolo di I’m Erika

Fuori “My crazy purple heart”, il nuovo singolo di I’m Erika, brano che dà il titolo al nuovo album disponibile dallo stesso giorno in digitale (New Team Music / Believe).

“My crazy purple heart” – racconta I’m Erika – il testo di questo brano parla della bellezza della vita, quella che si scorge nelle piccole cose come una bella giornata di primavera, i colori di un tramonto, la libertà di esprimersi ballando sulle note di una canzone. Il titolo è un piccolo omaggio al colore dei miei capelli!”.

Il brano è contenuto e dà il titolo al secondo album di I’m Erika, questa è la tracklist: “My crazy purple heart”, “Waiting for the wind”, “Bygone days”, “This is me (the dancer)”, “Before you go”, “Temple of love”, “Don’t stop the boogie”, “Loneliness (sadness theme)”, “Suona più piano”, “Vamos fugir da solidão”, “Morbidità” e “Breathe”.

Erika Croce, in arte I’M ERIKA, nasce a Foggia nel 1986. Inizia gli studi musicali da autodidatta e successivamente si perfeziona con Valentina Ducros. Frequenta seminari delle principali tecniche di canto: Vocal Power, con Elizabeth Howard la vocal coach di Sting, SLS – Speech Level Singing (Stevie Wonder, Michael Jackson etc.). Si specializza nell’interpretazione del repertorio Soul, Funk, R’n’b, Neo Soul e Jazz. Ha tenuto cicli di seminari di “Storia della musica moderna” e “Interpretazione stilistica” nelle Accademie Lizard pugliesi (Associazione “Il Filomusico”) dal 2013 al 2018. Ha insegnato in numerose accademie private locali ed è stata titolare della classe di canto nell’associazione ARS DAUNIA di Foggia fino al 2017. Nel 2013 duetta con RON a COMICS FOR AFRICA (BN). Nello stesso anno tiene un concerto al SOLO BAR di Camden Town a Londra. Nel 2014 è 2° classificata al TROISI MUSIC FESTIVAL. Dal 2018 insegna canto moderno in varie scuole di Roma e provincia. Nel 2019 segue un seminario di scrittura e interpretazione con la cantante Serena Brancale. Ha all’attivo due progetti: “FLAWED 3” (Funky, Soul, R’n’b) e “IO VIVO COME TE” un omaggio alla musica del grande Pino Daniele. Amante di Amy Winehouse è al momento impegnata nella realizzazione di un omaggio alla sua musica.

Nel 2018 si trasferisce a Roma, e lì il fortunato incontro con Franco Micalizzi, con il quale inizia una bellissima collaborazione musicale che porta alla realizzazione del suo primo album da solista e con il nome d’arte I’m Erika. Il 31 luglio 2020 pubblica “Living it up” il singolo d’esordio, che anticipa l’album, “Young and free”, pubblicato il 16 Ottobre 2020. Sempre con Franco Micalizzi, lavora all’uscita del suo secondo album, anticipato anch’esso da un singolo, “Bygone days”, scritto da Chuck Rolando. Il 22 giugno 2021 con il lancio del singolo omonimo esce “My crazy purple heart” il suo secondo album.

