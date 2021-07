Mappa Covid Ue: 4 regioni italiane passano in giallo

Nella mappa Covid dell’Ue passano in giallo Veneto, Lazio, Sardegna e Sicilia. In rosso scuro diverse regioni dei Paesi Bassi e della Spagna, Cipro e alcune isole greche

Lazio, Veneto, Sicilia e Sardegna in giallo insieme a gran parte della Francia e al Belgio. È quanto si evince dalla nuova mappa Covid pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

La mappa Covid, spiega la Dire (www.dire.it), è aggiornata sulla base dell’incidenza del contagio da Covid-19 in riferimento al numero di casi per abitante, parametro ora in aumento in tutta Europa.

In rosso scuro sulla mappa diverse regioni dei Paesi Bassi e della Spagna, Cipro e alcune isole greche. In rosso Bruxelles insieme a Corsica, Lussemburgo e Irlanda.