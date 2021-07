Gli Ultimi annunciano il nuovo album

Gli Ultimi, street band capitolina, firmano per Time To Kill Records e annunciano il nuovo album che uscirà prossimamente

Dopo quattro anni di silenzio la street punk band capitolina Gli Ultimi annuncia l’accordo con la label romana Time To Kill Records che, con la storica Hellnation Records, pubblicherà il quinto album. Il nuovo capito discografico sarà composto da 11 tracce e avrà come titolo “Sine Metu“.



Gli Ultimi, nati nel 2008 in un piccolo bar della periferia romana, sono:

Maurizio Papacchioli – Voce; Alessandro Palmieri – Chitarra;

Roberto Bernabei – Batteria e Alessandro Carpani – Basso.

LINK

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1lp30zHy5eE7oZARdUC9cC?si=PsdX72_tQy64-aoxNUx81A

Facebook: https://www.facebook.com/gliultimiroma

Instagram: https://www.instagram.com/gli_ultimi/?hl=it

Bandcamp: https://ultimi.bandcamp.com

Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCimUwjzgph-cMx5xUm4t4Kw