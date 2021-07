Giordie pubblica il nuovo EP

Giordie online sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica con il nuovo EP: il disco dal titolo omonimo fuori per VR Digital

Cristiano Giordano in arte Giordie ha lanciato un nuovo EP intitolato “Giordie”.

Classe 1995 originario della Calabria, riceve da bambino in dono la sua prima chitarra ed è da quel momento che la sua strada inizia a legarsi alla musica, prima, e alla scrittura in seguito.

Ed è proprio nella scrittura che riversa i tormenti della sua adolescenza che lo vede, suo malgrado, vittima di attacchi di panico e bullismo. Silenzi che Giordie riversa prima in alcuni diari e, col tempo, impara a imprimere nella musica. A 18 anni lascia casa per trasferirsi a Milano e inseguire il suo sogno cercando una propria identità artistica.

“Non ho seguito un’idea precisa per questo EP, non sapevo neanche se farlo uscire in realtà, ho passato in studio settimane durante il secondo lockdown e questo mi faceva stare bene, il resto è venuto spontaneo, quindi si può dire che sono canzoni totalmente create per sfogo, come una terapia, e spero che questo possa far provare qualche brivido a chi lo ascolterà. Sono ormai totalmente disinteressato da qualsiasi obiettivo, la musica mi ha salvato la vita e devo qualcosa solo a lei, il mondo dei numeri non fa più per me, ho un pubblico che mi vuole bene e questo mi basta, se le cose andranno meglio del previsto ne sarò felice ovviamente ma non vivo con l’ossessione di questo.”

