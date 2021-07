Chi è Guido Parisi, nuovo Capo dei Vigili del Fuoco

Guido Parisi è il nuovo Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco: entrerà in carica 1° agosto 2021, quando lascerà l’incarico il suo predecessore Fabio Dattilo

Guido Parisi è il nuovo Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Succederà, dal 1° agosto 2021, a Fabio Dattilo che riveste il prestigioso incarico dal dicembre 2018.

Parisi è il direttore centrale per l’Emergenza, Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo, dopo aver diretto per 4 anni la direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile.

Direttore regionale in Calabria e poi in Campania fino al 2014, Parisi ha ricevuto apprezzamenti per la gestione operativa dell’incidente della metropolitana a Piazza Vittorio a Roma dell’ottobre 2006, dell’ incendio degli “studios” di Cinecittà dell’agosto 2007 e della piena del Tevere del dicembre 2007, e per l’opera di coordinamento dei soccorsi e di messa in sicurezza di ponte S.Angelo, a seguito dei quali il Capo dello Stato ha conferito la Medaglia d’Argento al Merito Civile alla Bandiera d’Istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’ingegner Parisi ha operato, inoltre, in tante emergenze nazionali dal 1986, da quella in Valtellina alle più recenti del sisma in Italia centrale, oltre a coordinare le missioni all’estero Albania e Beirut.

Gli auguri dell’ANPPE

“Congratulazioni all’Ing. Guido Parisi, nominato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, nuovo Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un profilo di alto spessore ed esperienza professionale, Direttore della Direzione Centrale per le Emergenza, Soccorso Pubblico e Antincendio Boschivo, Direzione impegnata nelle ultime emergenze che hanno interessato il Paese. Così Fernando Cordella Presidente del Sindacato ANPPE Vigili del Fuoco.

“L’ing. Guido Parisi occuperà in un momento particolare della vita della nazione, una carica tecnica importante, che dovrà affrontare le diverse trasformazione del Paese, sia nel settore tecnologico, con la necessità di garantire la sicurezza delle innovazione legate alla transizione ecologica, che le difficolta in campo sanitario, sia del personale dei Vigili del Fuoco che della popolazione, dovute alla pandemia in atto”. “Ecco perché – continua Cordella – chiediamo, al nuovo Capo del Corpo, di garantire una sempre più incisiva presenza nel Ministero dell’Interno, nelle decisioni strategiche in campo degli aspetti tecnici e scientifici dei compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con particolare riguardo all’attenzione alla situazione del personale operativo, che ha sempre mostrato”

“Teniamo a ringraziare l’Ing. Fabio Dattilo per l’impegno di questi anni, svolto sempre con dedizione e attenzione” conclude Cordella.