Stefano Callegari rinnova e riapre Sforno a Roma

Sforno di Stefano Callegari si rinnova: la pizzeria di Roma, dopo i lavori di ristrutturazione, riapre con tante novità

È uno dei brand più riconoscibili e più amati nel mondo della ristorazione romana. È la pizzeria che, dal 2005, ha accolto clienti da tutta Roma e dal resto della Nazione. Sforno di Stefano Callegari torna in una veste completamente rinnovata: da un nuovo e più affascinante marchio al restyling dei locali di Via Statilio Ottato, da un menu più articolato e internazionale all’assetto aziendale dalla visione più ampia.

Quella di Sforno è una storia di grande qualità di prodotto: sin dall’inizio dell’attività, le pizze preparate a lievitazione naturale, con impasti di farine diversificate, presentano materie prime ricercate lungo tutto il territorio nazionale. Sforno ha scelto un lievito madre naturale di origine bicentenaria, le migliori passate di pomodoro, il meglio tra i prodotti caseari freschi e utilizza solo olio extravergine d’oliva di origine pugliese.

Nel locale totalmente ristrutturato viene presentata una nuova linea di prodotti: dai classici della tradizione alle pizze gourmet fino all’assoluta novità internazionale. Il nuovo menu mostra, infatti, il giro del mondo in una pizza: una selezione d’ingredienti che conferiscono alle pizze nomi affascinati come Beirut, BBB, Grenwich, Malgascia-Madagascar, Messico e Nuvole, per citarne alcuni. È evidente che, ad ogni nome di prodotto, corrisponda almeno un elemento legato al suo territorio di riferimento.

Particolare menzione a due pizze internazionali: la Bari-Mosca e la Zero 2. Si possono considerare un viaggio ancora più particolare, in una food experience che le porta nel top di gamma della proposta di Sforno. Caviale Calvisius per la prima e Foglia Oro 24 carati, per la seconda, accentuano un percorso gustativo per clienti attenti, curiosi, motivati. Gli ingredienti di queste due pizze ne fanno un’assoluta novità nel panorama nazionale. Non mancano le pizze tradizionali romane: di fatto rappresentano un elemento differenziante rispetto al già visto, già provato. Sono la firma di Callegari e del suo amore per Roma, anche fuori le sue mura.

Non si può parlare di Sforno senza citare la maestria di Stefano Callegari: primo pizzaiolo in Italia ad aver ottenuto gli ambiti “tre spicchi” nella guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso e ad oggi l’unico con più di un ristorante ad avere quel riconoscimento. Il suo talento, la conoscenza delle materie prime e l’attitudine imprenditoriale l’ha portato ad aprire altri locali a Roma e fuori Roma. È il caso della Puglia: Sforno, infatti, è presente anche in una delle piazze più belle di Martina Franca (TA), perla della Valle d’Itria, visitata ogni anno da innumerevoli turisti alla ricerca della pugliesità, del gusto, della classe. La scelta di aprire nel territorio pugliese è quella di rispondere alla domanda di un pubblico sempre più internazionale che riconosce, come Stefano, nella Puglia la regione più bella del mondo. Non solo: molti dei prodotti usati nell’attività di Sforno provengono da una terra magica a cui l’artista restituisce il suo know-how in un circolo virtuoso.

Il pubblico di Roma e della Puglia è, pertanto, invitato a ri-scoprire Sforno nella sua filosofia di gusto. Lo stile è cambiato, la qualità è la stessa che ha portato Stefano Callegari agli onori dei templi del food. Con un ingrediente in più: il giro del mondo in una pizza.