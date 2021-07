Comunali Torino: il M5s candida Valentina Sganga

Elezioni Comunali a Torino: Valentina Sganga è la candidata del Movimento 5 stelle. Su SkyVote la capogruppo in Consiglio comunale ha battuto Andrea Russi

Sarà Valentina Sganga la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle per le comunali di quest’autunno a Torino. Come spiega la Dire (www.dire.it) lo ha annunciato il presidente del Comitato di garanzia Vito Crimi con una diretta Facebook sulla pagina del Movimento 5 Stelle. Il voto dei torinesi iscritti al M5S sulla nuova piattaforma SkyVote ha incoronato Sganga, capogruppo del Movimento in Consiglio comunale, candidata sindaca con il 54,24% delle preferenze, contro il 45,76% del suo sfidante, il consigliere comunale torinese Andrea Russi.

Nei giorni scorsi Valentina Sganga aveva affermato in un post sui social: “Sono pronta a correre quale candidata Sindaca della Città di #Torino per il #M5S. Si, correre, perché di questo si tratta. So di non essere sola, ma di avere il supporto di molti di voi che ringrazio sin da ora per l’aiuto che vorranno darmi. Oggi posso dire che la mia candidatura altro non è che l’espressione di una volontà: portare avanti il lavoro iniziato 5 anni fa dalla Sindaca Chiara Appendino e da tutto il MoVimento 5 Stelle. Farlo, in continuità a Chiara, come giovane donna e farlo con una squadra di persone che, come me, amano Torino.

Eguaglianza, diritti, mobilità sostenibile, stabilità finanziaria e ricerca di nuovi investimenti per una città del lavoro: gli assi su cui impegnarci saranno questi. Non voglio la Torino immobile che abbiamo conosciuto in questi mesi di pandemia, voglio una Torino dinamica, gioiosa, creativa e, sopratutto, più giusta perché i diritti devono essere il faro di chi si propone di amministrare la Città. Continueremo il cammino e lo porteremo fino in fondo. Continueremo il cammino e lo faremo insieme”.