Previsioni meteo 21 luglio 2021: caldo in aumento

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 21 luglio 2021: fase di tempo stabile sull’Italia con l’anticiclone che continua ad allungarsi sulle nostre regioni

Condizioni meteo stabili e soleggiate in queste ore grazie ad un robusto campo di alta pressione che si sta allungando sull’Italia. Ci attende dunque una fase stabile, dopo il maltempo che ha caratterizzato lo scorso weekend, con cieli sereni e caldo in progressivo aumento. Nella giornata di oggi avremo tempo stabile al mattino su tutta la Penisola, mentre nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi temporali pomeridiani sulle regioni del Nord e sull’Appennino centro-settentrionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nella giornata di domani avremo instabilità pomeridiana sulle Alpi centro-orientali e aree prealpine. Bel tempo sul resto dell’Italia anche per tutto il prossimo weekend, che sarà segnato però dal ritorno del caldo africano. La nuova ondata di calore raggiungerà il suo picco tra domenica e lunedì, e ci sarà da sudare almeno fino alla prima metà della prossima settimana quando è attesa una rinfrescata al Nord e parte del Centro. Farà ancora molto caldo, invece, al meridione.

Intanto per oggi, mercoledì 21 luglio 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche pioggia sulle Alpi centro-occidentali. Nel pomeriggio attesi temporali pomeridiani su Alpi e Appennino settentrionali e in locale sconfinamento sulle zone adiacenti, asciutto altrove. In serata ancora piogge e temporali su Alpi, Prealpi e settori adiacenti, più stabile sugli altri settori.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio attesi locali rovesci sui settori appenninici, ancora stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo stabile e asciutto ovunque con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento nelle zone interne.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente al mattino su gran parte della regione, qualche nube in più sui settori interni nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutto il territorio.

Tempo stabile sulle regioni meridionali. Al mattino tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane nuvolosità in aumento nelle zone interne, specie tra Campania e Molise, ma con tempo asciutto, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria condizioni di tempo stabile nelle ore diurne con ampi spazi di sereno sulle coste e sulle zone interne, possibili isolati fenomeni sulla Sila. Asciutto anche in serata su tutta la regione.

Temperature minime e massime in lieve calo al Nord e in aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.