Previsioni meteo 16 luglio 2021: maltempo al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 16 luglio 2021: ondata di maltempo sulle regioni del Nord e del Centro per l’arrivo di una perturbazione, sole al Sud Italia

Condizioni meteo all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia in questo inizio di weekend. Tutta colpa di una perturbazione di origine atlantica, accompagnata da aria fresca in quota, che porterà piogge e temporali sulle regioni settentrionali e centrali. La giornata di oggi vedrà dunque precipitazioni diffuse al Nord e, nel corso del pomeriggio anche sulle zone centrali della nostra Penisola. Discorso diverso al Sud, dove il clima si manterrà invece ancora asciutto come accade ormai da diversi giorni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tra domani e domenica le piogge raggiungeranno anche le regioni del Centro-Sud, mentre su quelle settentrionali avremo un deciso miglioramento. Il maltempo durerà almeno fino a martedì e insisterà soprattutto sulle aree centro-meridionali dell’Italia, mentre a seguire a metà della prossima settimana si intravede il ritorno dell’anticiclone e della stabilità.

Intanto per oggi, venerdì 16 luglio 2021, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi specie al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità diffusa, con fenomeni anche a carattere di temporale soprattutto sui settori di Nord-Ovest. In serata ancora piogge al Nord-Est mentre altrove avremo tempo più asciutto.

Al Centro al mattino nuvolosità in transito con locali piogge su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutte le regioni con acquazzoni e temporali diffusi localmente anche intensi. In serata residue piogge sulle zone interne ma in graduale esaurimento.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori, locali addensamenti sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio piogge e temporali sparse su Campania, Molise, Puglia e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue piogge sul Molise, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord, massime stabili o in lieve calo.

