La Sirenetta con Halle Bailey: concluse le riprese

Al termine delle riprese de La Sirenetta, che si sono svolte anche in Sardegna, la protagonista Halle Bailey ha postato sui social la prima foto ufficiale che la vede nei panni della protagonista.

“Ho fatto il provino per questo film quando stavo per compiere 19 anni, abbiamo continuato a girare durante la pandemia. Ora ne ho 21, ce l’abbiamo finalmente fatta! Sono davvero grata per questa esperienza”, ha scritto la nuova Ariel.

La versione live-action del classico d’animazione Disney del 1989, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è accompagnata dai brani del cartone e da nuove canzoni composte da Lin-Manuel Miranda e Alan Menken. Mentre nel cast, oltre a Bailey, vedremo anche Jonah-Hauer King, Melissa McCarthy, Javier Bardem, Jacob Tremblay, Daveed Diggs, Awkwafina e Jessica Alexander. Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sul film.