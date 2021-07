Dorale duetta con Elebiz in “Red Sky”

In rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali “Red Sky”, il singolo d’esordio di Dorale feat. Elebiz

Il rapper DORALE fa il suo ingresso all’interno dell’etichetta OLD SKUUL Records e pubblica su tutti i digital store, il suo singolo d’esordio “Red Sky”.

Un artista dalle sonorità intimiste e malinconiche che attraverso le barre tormentate di questo brano, disegna a matita luci ed ombre di un amore focoso e dannato come un cielo rosso, destinato a tramontare e a cancellarsi.

“Red Sky è l’inizio di un progetto, il primo tassello di un mosaico che ritrae una storia d’amore, la mia.” – racconta DORALE – “Una fotografia istantanea nella quale molte persone si riconosceranno e sentiranno coinvolte. Secondo me, la musica deve aiutare a sognare ma allo stesso tempo ad aprire gli occhi, perché è uno dei mezzi di comunicazione più potenti che esistano ed io voglio usarlo nel modo più innocuo, innocente e bello possibile.” – conclude.

Uno pseudonimo, quello di DORALE, che si fonde con il suo progetto artistico, mediante la crasi tra il suo nome abbreviato (Ale) e “Dor”, un termine della lingua rumena che descrive il desiderio gioioso ed impaziente di rivedere al più presto le persone di cui sentiamo la mancanza. Attendere con trepidazione lo squillo del telefono, guardare continuamente l’orologio in attesa di un appuntamento, avere l’impressione che il tempo che ci separa dalla persona che amiamo non passi mai.

“Siamo felici di poter collaborare con DORALE in questo suo primo progetto artistico e ringraziamo Elebiz per aver prestato la sua splendida voce all’inciso.” – afferma Loris Negro, Label Manager di OLD SKUUL Records – “Red Sky è l’inizio di un percorso che toccherà la sensibilità di molti, perché parla del sentimento più universale e potente che esista, l’amore.”

Ascolta il singolo “Red Sky” qui: https://bit.ly/3wDRD1k

DORALE è un progetto artistico che nasce dall’esigenza di raccontare il significato dell’amore secondo l’artista. Ogni singolo sarà come l’episodio di una serie tv. Le liriche di DORALE si discostano dall’ostentazione di stili di vita oligarchici, approdando su esperienze comuni che accadono ogni giorno, in grado di suscitare coinvolgimento ed empatia.

Instagram: @dorale_official

Spotify: https://spoti.fi/3qa8K8n

Sito Web: https://oldskuul.it/dorale/