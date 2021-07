Daniela Mastrandrea presenta il nuovo brano Riflessi

Daniela Mastrandrea online sulle piattaforme streaming con“Riflessi”, il suo nuovo singolo: online anche il video girato al Teatro Mercadante di Altamura

Per troppo tempo la pandemia ci ha privati di una quotidianità a noi consueta, costringendoci a vedere le cose da un nuovo punto di vista. Improvvisamente sale da concerto, cinema e teatri si sono svuotati ed è calato il sipario, non solo per artisti e addetti ai lavori dello spettacolo ma anche per molte attività ad esso connesse. Quei luoghi che divulgavano arte e tacitamente cultura si sono spenti. Con Riflessi, ultimo singolo, Daniela auspica un ritorno alla normalità per l’arte e per tutte quelle attività che le ruotano intorno e che per molto tempo hanno dovuto tacere. Il video, girato nel prestigiosissimo Teatro Mercadante di Altamura, costruito nel 1895 per onorare la memoria del musicista altamurano Saverio Mercadante, vuole rivalutare uno dei teatri più storici della Murgia e augurare un felice e sereno ritorno alla normalità a tutti, con l’auspicio che la musica torni a cantare. Riflessi è la title track dell’omonimo album in uscita prossimamente

BIO

Daniela Mastrandrea è nata nella meravigliosa città d’arte di Gravina in Puglia nel 1981. A sette anni comincia lo studio del pianoforte e a nove compone i suoi primi pezzi. Si diploma in pianoforte affiancando gli studi di composizione.

Si esibisce in numerosi festival e rassegne musicali come Festival Argojazz, Time Zones, Fasano Musica e altri. È vincitrice di diversi concorsi internazionali di composizione, premi e contest musicali tra i quali Web Talent V.I.T.A. di Believe Digital, Fondazione Estro musicale, Premio Argojazz, Digital Contest Kleisma e L’artista che non c’era. Tra le sue composizioni premiate: Indesiderabile Tenerezza, Luci e Ombre (pubblicato da Editrice Rotas), La Besana e Mondi Paralleli, ospite su Radio Classica, recensito da La Gazzetta del Mezzogiorno, il Corriere del Mezzogiorno, il Nuovo Quotidiano di Puglia, MAT2020, SOund36 e classificatosi tra le migliori proposte del 2020.

Ha all’attivo numerosi album e singoli: Volo di Gabbiani (2005), Fluide Risonanze (2016), Game Over (2017), Lo Specchio (2018), Quattro Singoli per le Quattro Stagioni (2019), Mondi Paralleli (2020) e Riflessi (2021).

I suoi brani e orchestrazioni sono eseguiti in tutto il mondo.

Segui Daniela ▶️ linktr.ee/danielamastrandrea