Catcalling è la nuova canzone di giuliettacome

Fuori per Visory Records (distr. Universal Music Italia) un nuovo singolo di giuliettacome dal titolo Catcalling. Il brano vede la produzione di Eiemgei (già noto per aver prodotto i primi successi di Madame) e affronta una tematica fortemente attuale mantenendo uno stile ironico e leggero. Un vero e proprio pezzo di denuncia sociale che risulta incisivo senza essere pesante.

Catcalling è un brano necessario. Nessuno aveva mai trattato questa tematica in una canzone. Io mi auguro che possa arrivare a più persone possibili e che possa far capire quanto siano irritanti e insopportabili le molestie di strada. È un brano pop, incisivo senza essere pesante. Quando ero piccola, mi dicevano che ricevere fischi e commenti era un segnale di apprezzamento. Che un giorno mi sarebbero mancati. Ma i commenti e i fischi di un uomo mentre passeggi sono rivendicazioni che hanno più a che fare con il potere e hanno lo scopo di rimetterti al tuo posto, farti sentire in pericolo, inferiore, osservata.

Una preda. Nessuno dovrebbe sentirsi cosi mentre passeggia. È evidente che ci sia un problema sociale se tutte le mie amiche più strette hanno subito almeno una volta nella vita una molestia di questo tipo. Credo che ancora non se ne sia parlato abbastanza e che siamo solo all’inizio di un grande cambiamento. Ho cercato insieme a Eiemgei di affrontare la tematica in modo ironico e mi è piaciuto tantissimo vestire questi panni piuttosto che fare un pezzo di invettiva troppo pesante. (giuliettacome)

BIO:

giuliettacome è unʼartista emergente, nata a Forlì nel 1996. Ama definire la sua musica sincera, irriverente e unisex. Il suo progetto musicale da solista inizia a dicembre 2018 con la pubblicazione di Luci al Neon con la quale partecipa all’Honiro Rap Battle Night classificandosi tra i primi 10 concorrenti. A gennaio 2020, pubblica Romeo, il suo primo brano, con il nome di Giulietta, a cui seguono Gin e Streghe. I tre brani hanno testi impegnati e sonorità elettroniche. A giugno esce il suo primo EP, Affetti, composto da 4 tracce prodotte durante la prima quarantena e registrate con un iPhone. L’EP è il primo progetto pubblicato con l’etichetta Luppolo Dischi a cui segue Costiera, pubblicato a luglio, distribuito da Artist First. A febbraio 2021, Giulietta diventa giuliettacome e pubblica il singolo Vero con l’etichetta Visory Records Indie. Grazie a Clubhouse, giuliettacome conosce Eiemgei, artista e produttore conosciuto per aver prodotto, tra le tante hit, Sciccherie di Madame. I due iniziano a collaborare. Il 2 Luglio esce Catcalling, il primo brano frutto di questa collaborazione, per Visory Records e Universal Music Italia.

