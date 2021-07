Machete scova altri talenti con la Cantera

Machete scova altri talenti grazie al successo del format Cantera. Gori è il vincitore scelto tra oltre diecimila candidati

Si è concluso con un grande successo Cantera Machete, il format ideato dalla Machete crew dedicato alla scoperta di nuovi talenti. Circa 10mila giovani artisti si sono candidati e 80 di questi hanno avuto la possibilità, dopo una accurata selezione di Jack The Smoker e Charlie King Del Merch, di partecipare con la propria musica a una delle 8 puntate andate in onda in diretta su Twitch sul canale MacheteTv e a cui ha partecipato attivamente anche la community di Machete esprimendo le proprie preferenze e opinioni. Oltre ai candidati, hanno partecipato alle 8 puntate anche degli ospiti speciali (compresi alcuni membri della crew): Young Miles, Slait, Tredici Pietro, Nitro, Massimo Pericolo, Hell Raton, Giaime e Lazza.

Dopo queste selezioni, ieri, mercoledì 30 giugno, c’è stata la finale (trasmessa in diretta dallo Spazio Lenovo) a cui sono stati ammessi 8 talenti: Sevaram, Spika, Zoelle, Gori, Rod’s Royce, Gidac, Pit e Ince. Il primo classificato, Gori, si è guadagnato la pubblicazione di due singoli in casting con Columbia Records Italy / Sony Music Italy. Lui, il secondo classificato, Pit, e la terza, Zoelle, inoltre avranno la possibilità di realizzare un videoclip ufficiale prodotto da Machete.

Dopo l’estate uscirà “Cantera Machete Vol.I”, compilation in cui figureranno coi loro brani gli 8 finalisti e 3 ripescati tra gli altri candidati, dunque una squadra composta da 11 talenti riuniti sotto il nome di Cantera Machete.

