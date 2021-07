Apnea ostruttiva del sonno: diagnosi fondamentale per il cuore

Un migliore riconoscimento e diagnosi dell’apnea ostruttiva del sonno (OSA) in medicina cardiovascolare (CV) può aiutare con il controllo dei sintomi e il benessere, afferma l’American Heart Association (AHA), che ha pubblicato online su “Circulation” una nuova dichiarazione scientifica sperando di aumentare la consapevolezza e l’identificazione dell’OSA nella pratica clinica quotidiana.

Il precedente ‘statement’ AHA su questo argomento è stata pubblicata nel 2008, fa notare il presidente del comitato Yerem Yeghiazarians, della University of California, San Francisco. Circa un terzo degli uomini e il 17% delle donne hanno OSA. Nei pazienti con malattie cardiovascolari (CVD), la prevalenza è ancora più alta: dal 40% all’80%.

Il documento offre inoltre una guida aggiornata su come effettuare al meglio lo screening e la gestione dei pazienti sospettati di avere un disturbo del sonno, indicando la prova che il trattamento ha dimostrato di migliorare i risultati in centrata sul paziente, l’umore e la produttività del lavoro. «I pazienti possono ora essere sottoposti a screening per OSA utilizzando un kit domiciliare di studio del sonno se scelgono di non andare in un centro di sonno per i test» rileva Yeghiazarians.

«Inoltre, poiché alcuni pazienti rifiutano di indossare la maschera CPAP (ventilazione meccanica a pressione positiva continua) e/o non sono tolleranti al CPAP, ci sono opzioni alternative di terapia come apparecchi orali, perdita di peso, terapia posizionale, interventi sullo stile di vita o altri metodi chirurgici che potrebbero essere applicabili per un determinato paziente».

Come e in quali pazienti è opportuno effettuare lo screening

Nella dichiarazione, si consiglia ai cardiologi di effettuare uno screening per OSA in pazienti con ipertensione resistente/scarsamente controllata, ipertensione polmonare e fibrillazione atriale (AF) ricorrente a seguito di cardioversione o ablazione.

Una valutazione formale del sonno è considerata ragionevole nei pazienti con insufficienza cardiaca (HF) con classe funzionale II-IV della New York Heart Association (NYHA) e sospetto di respirazione disordinata del sonno o eccessiva sonnolenza diurna, al fine di distinguere l’apnea del sonno ostruttiva dall’apnea del sonno centrale (CSA), in cui la respirazione si ferma e inizia ripetutamente durante il sonno.

Una valutazione del sonno dovrebbe essere presa in considerazione anche per i pazienti con sindrome del nodo del seno (tachy-brady syndrome), tachicardia ventricolare e sopravvissuti ad arresto cardiaco improvviso in cui vi è il sospetto di OSA. Altri in cui il documento consiglia lo screening dell’OSA includono pazienti con angina, infarto del miocardio (IM), aritmie o shock appropriati da defibrillatori impiantati.

«Una storia di sonno, idealmente ottenuta con l’assistenza di un partner a letto, dovrebbe includere domande sulla frequenza e la gravità del russare, ansimare o inspirare con il naso durante il sonno, frequenti risvegli o interruzioni del sonno e eccessiva sonnolenza diurna, in particolare difficoltà a mantenere la vigilanza, periodi involontari di addormentamento o guida sonnolenta» scrivono Yeghiazarians e colleghi.

Gli strumenti consigliati per la valutazione della probabilità di OSA includono i questionari di Berlino, lo STOP-BANG e lo STOP, ma questi dovrebbero essere utilizzati con la consapevolezza che possono sottovalutare la condizione in determinati gruppi di pazienti, incluse le donne e i pazienti con CVD sottostante o storia di patologie cardiache, AF ictus.

Gli autori sottolineano che «il CPAP deve essere offerto ai pazienti con OSA grave, mentre gli apparecchi orali possono essere considerati per pazienti con OSA da lieve a moderata o per pazienti intolleranti al CPAP».

L’impatto del trattamento in presenza di comorbilità

La dichiarazione scientifica esamina anche ciò che è noto sull’impatto del trattamento dell’OSA in pazienti con varie condizioni di comorbilità. Da un lato gli autori fanno notare alcune prove che il CPAP o altre terapie dell’OSA sono associate al miglioramento della pressione dell’arteria polmonare, della resistenza vascolare polmonare, del recupero dell’ictus e delle aritmie cardiache, dall’altro rilevano che i dati sui pazienti con IM e insufficienza cardiaca (HF) e quelli trattati con CPAP per la prevenzione dell’ictus primario sono limitati e poco chiari per quanto riguarda i benefici specifici.

Mentre l’OSA grave ha dimostrato di aumentare la morte CV e per tutte le cause in alcuni studi, l’impatto dell’OSA lieve o moderata sulla mortalità è meno chiaro, secondo la dichiarazione. Inoltre, è incerto per quanto tempo i pazienti devono essere seguiti dopo aver iniziato la terapia OSA per vedere un beneficio sulla mortalità.

Nello Sleep Heart Health Study, per esempio, i pazienti con apnea ostruttiva del sonno grave e una prescrizione per CPAP hanno avuto una riduzione del 42% della mortalità per tutte le cause che non era evidente fino a 6-7 anni di follow-up.

Diagnosi in centri del sonno o con kit domiciliari?

Yeghiazarians e colleghi scrivono che i dispositivi indossabili che tracciano la respirazione, il russare, il movimento, la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno, così come l’apprendimento automatico che elabora e identifica i dati utilizzabili, possono essere ben posizionati per migliorare la diagnosi e consentire un trattamento personalizzato dell’OSA.

Consigliano inoltre che, sebbene siano disponibili strumenti diagnostici domiciliari, questi devono essere migliorati e dovrebbero includere sensori discreti in grado di tenere traccia di altre variabili durante il sonno per portare i test domiciliari in linea con gli studi sul sonno condotti in laboratorio. Le aree sperimentali in corso per le alternative di trattamento al CPAP e agli apparecchi orali includono la modulazione chemiorecettoriale e opzioni farmacologiche.

«Una migliore stratificazione del rischio CV nel paziente con OSA è importante» concludono. «Variabili come genotipo, epigenetica, espressione di microRNA e semplici misure fenotipiche come la sonnolenza richiedono ulteriori studi».

Yeghiazarians Y, Jneid H, Tietjens JR, et al. Obstructive Sleep Apnea and Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2021 Jun 21. doi: 10.1161/CIR.0000000000000988. Epub ahead of print.

