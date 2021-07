Anorc spiega come diventare professionista dell’innovazione digitale

Anorc spiega come si acquisiscono le competenze di data governance sempre più richieste nelle aziende pubbliche e private

Mezz’ora per raccontare come si diventa professionisti dell’innovazione digitale, capire quali sono i percorsi formativi da intraprendere per diventare esperti di privacy, di conservazione e protezione dei dati. Per svelare come si acquisiscono le competenze di data governance sempre più richieste nelle aziende pubbliche e private, alla ricerca oggi di risorse capaci di guidare il cambiamento epocale che il PNRR punta ad accelerare attraverso la transizione digitale. È l’appuntamento organizzato da Digital & Law Department, in collaborazione con Anorc Professioni, il prossimo 20 luglio durante il quale interverranno il presidente dell’Associazione, l’avvocato Andrea Lisi, il Direttore dell’Archivio di Stato di Venezia, Gianni Penzo Doria, e l’avvocato Sarah Ungaro, esperta in diritto dell’informatica.

É un ‘talk’- spiega l’avvocato Andrea Lisi- che si rivolge soprattutto ai (giovani) professionisti, come ingegneri, avvocati, manager e commercialisti, che abbiano l’ambizione di innovare, di essere protagonisti della digitalizzazione. Con me ci saranno due esperti provenienti dal mondo degli archivi e della protezione dei dati, due mondi diversi ma che comunicano e hanno obiettivi comuni. Il talk sarà un esempio dell’approccio interdisciplinare, necessario a chi opera nel campo dell’innovazione”.