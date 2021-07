Previsioni meteo 18 luglio 2021: piogge e temporali al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 18 luglio 2021: il maltempo non molla la presa sulle regioni centro-meridionali dove avremo ancora condizioni perturbate

L’Italia è in balia di una goccia fredda, che nei giorni scorsi ha causato piogge alluvionali e purtroppo anche delle vittime in Europa. L’aria fredda che alimenta la circolazione ciclonica ha determinato un brusco stop all’estate e sulla nostra Penisola si registrano condizioni meteo autunnali con piogge e temperature ben al di sotto delle medie stagionali. La giornata di oggi non farà eccezioni rispetto ai primi giorni del weekend, con piogge e temporali che insisteranno su tutte le regioni del Centro e del Sud. Andrà meglio al Nord, dove i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo ancora condizioni di maltempo al Sud, mentre martedì le piogge torneranno anche sulle regioni settentrionali. Il resto della settimana sarà più asciutto, grazie ad una progressiva rimonta anticiclonica. Nel corso del prossimo weekend trova ulteriori conferme il ritorno del caldo africano su gran parte della nostra Penisola, specie tra sabato e domenica prossimi.

Intanto per oggi, domenica 18 luglio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare sui settori centro-orientali con piogge sparse su Alpi orientali e Romagna, più asciutto con maggiori schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie su Triveneto, Romagna e Alpi occidentali, variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma con fenomeni in esaurimento ovunque, salvo residue piogge sulle Alpi occidentali.

Al Centro al mattino tempo instabile sulle regioni Adriatiche con piogge sparse, più asciutto altrove con nubi alternate a schiarite. Al pomeriggio instabilità diffusa su tutti i settori con acquazzoni e temporali localmente anche intensi. In serata residue piogge su Abruzzo e Marche, variabilità asciutta altrove.

In Toscana ampi spazi di sereno in mattinata su gran parte della regione, locali temporali al pomeriggio sui settori interni. In serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli sereni.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge sui settori peninsulari e sulla Sicilia localmente anche a carattere di temporale, maggiore stabilità sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sulle regioni Peninsulari e più localmente sulle Isole Maggiori. In serata nuvolosità alternata a locali schiarite con piogge insistenti sulle regioni peninsulari, ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori.

In Calabria tempo instabile nella giornata con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su gran parte della regione; migliora nelle ore serali.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento al Centro-Nord, in diminuzione sulle aree meridionali del Paese.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.