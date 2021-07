Micromobilità: Superpedestrian si espande in Europa. LINK, il monopattino più avanzato della categoria, approda in 9 nuove località europee in soli tre mesi

L’espansione in Europa di Superpedestrian – società leader nella robotica dei trasporti e creatrice di LINK (il monopattino più sicuro e intelligente al mondo) – prosegue con successo. Dopo aver lanciato il proprio servizio in nove nuove località in soli tre mesi, l’azienda dell’MIT di Boston si appresta a sbarcare in oltre 30 città entro la fine del 2021. La prima metropoli ad aver accolto lo scorso settembre i servizi offerti da Superpedestrian è stata Roma, alla quale si sono successivamente aggiunte Madrid e Alcalá de Henares. Ora, sulla scia di una serie di ulteriori accordi con le città, l’azienda ha deciso di ampliare ulteriormente la propria presenza sul mercato e sbarcare con il suo servizio in altre città austriache, italiane, portoghesi, spagnole e svedesi. Entro settembre 2021, ossia a distanza di un solo anno da quando Superpedestrian ha iniziato a gestire le sue flotte di monopattini in sharing, i veicoli serviranno i cittadini di oltre 24 città europee, consentendo di effettuare circa 100.000 chilometri di corse ogni giorno senza alcuna emissione inquinante.

“Questo risultato è la conferma che i monopattini LINK di Superpedestrian stanno avendo un incredibile successo in Europa – ha dichiarato Haya Douidri, Vicepresidente di Superpedestrian EMEA. “Raggiungere nove città in poche settimane, ulteriori sette entro la fine di giugno e servire 24 città europee a meno di un anno dall’ingresso in questo mercato, rappresenta un risultato eccezionale. È la prova che i nostri monopattini sono sicuri, intelligenti e leader di mercato, con il loro design robusto e le avanzate tecnologie di autodiagnostica e autoprotezione, ideali per le città, i ciclisti e i pedoni di tutta Europa”.

ESPANSIONE LINK DA SETTEMBRE 2020 AD OGGI

LINK ha iniziato ad operare in tre nuove città solamente a marzo, tra cui Aprilia e Torino in Italia e Malaga in Spagna. Il servizio ha raggiunto Palermo all’inizio di aprile, e più tardi, nello stesso mese, Vienna è diventata la sede della trentesima flotta di monopattini elettrici in sharing a livello globale. Ulteriori lanci hanno avuto luogo recentemente a Stoccolma, Lisbona e in diverse città spagnole. Sette nuove sedi sono previste in Italia prima della fine di giugno. Mentre espande le sue operazioni in tutta Europa, Superpedestrian sta creando un team di Operation Manager, la maggior parte dei quali assunti localmente così come la rete di aziende per supportare la gestione della flotta (per esempio Esco Mobility a Palermo).

PERCHE’ LINK

LINK è il risultato di otto anni di sviluppo dell’IA e due anni di progettazione e convalida del telaio e della catena cinematica. Ne deriva il veicolo più intelligente e sicuro al mondo, dotato dell’innovativo sistema VIS (Vehicle Intelligent Safety) per la prevenzione degli incidenti, che rileva e risponde, grazie al software di bordo combinato con cinque processori e 73 sensori, a eventuali malfunzionamenti in millesimi di secondo. VIS è un grande passo in avanti nella sicurezza dei monopattini come la cintura di sicurezza lo è stata per le automobili: è in grado di eseguire 1.000 controlli sullo stato del veicolo ogni secondo, mettendo a punto le prestazioni in tempo reale per prevenire guasti ai componenti e rimuovendo i veicoli dal servizio se rileva danni da vandalismo o comportamenti irresponsabili. Questa tecnologia pionieristica è alla base del primato di Superpedestrian in termini di sicurezza – per motociclisti e pedoni – e conformità alle normative cittadine.