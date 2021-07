Covid: a Mykonos scatta il coprifuoco, stop alla musica

Introdotto il coprifuoco a Mykonos per l’impennata di casi Covid , bandita la musica nei locali. Nuove misure sull’isola greca meta del divertimento

Aumentano ogni giorno di più i casi di Covid in Grecia, a causa della variante Delta. Per questo le autorità greche hanno deciso di adottare misure ancora più restrittive per cercare di contenere la circolazione del virus. In particolar modo sull’isola di Mykonos, tra le mete del divertimento più gettonate tra i ragazzi e le ragazze. Tra le restrizioni, che resteranno in vigore fino al 26 luglio come spiega la Dire (www.dire.it), il coprifuoco tra l’una e le sei del mattino.

Introdotto inoltre anche il divieto di mettere musica nelle discoteche, nei ristoranti e nei bar. Venerdì nel Paese si contavano 2.700 nuove infezioni a livello nazionale, tre settimane fa erano meno di 400.