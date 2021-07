Sondaggi politici elezioni comunali: a Torino avanti Damilano

Sondaggi politici: per le elezioni comunali a Torino secondo SWG è in vantaggio Damilano ma al ballottaggio situazione ribaltata per il dem Lo Russo

Secondo un sondaggio Swg sulle comunali di Torino, commissionato dal candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo, il candidato del centrodestra Paolo Damilano è in testa, con un voto potenziale al primo turno tra il 42 e il 46%, mentre Lo Russo insegue in una forbice tra il 41 e il 45%. La situazione è però ribaltata al ballottaggio tra i due (dove sarebbe esercitata la scelta dell’elettorato M5s per ora all’8,5% ma senza ancora un candidato), dove Lo Russo vincerebbe su Damilano col 52% dei consensi contro il 48% del candidato del centrodestra.

Le interviste sono state somministrate tra il 29 giugno e il 12 luglio 2021, con tecnica mista mediante interviste telefoniche con metodo CATI-CAMI (Computer Assisted Telephone/Mobile Interview) e interviste online con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview), su un campione di 1.600 soggetti maggiorenni torinesi.

Guardando alla coalizione del centrosinistra, il Pd è il primo partito di Torino con il 30,5% dei consensi, i Moderati stanno al 3%, la lista civica per Torino di Tresso e la Sinistra ecologista stanno entrambe al 2%. Seguono poi la lista civica Monviso per Lo Russo all’1,5%, Mdp-Articolo 1 e i Verdi, entrambi all’1%. Per quanto riguarda il centrodestra, la Lega è il primo partito con il 21,5% dei consensi, mentre Fratelli d’Italia resta ferma all’11%, Forza Italia all’8%. La lista civica ‘Torino Bellissima’ del candidato Damilano ha il 2,5% dei consensi.

Al di fuori delle due coalizioni, spiega la Dire (www.dire.it), il sondaggio Swg accredita il Movimento 5 Stelle dell’8,5% dei consensi, Italia Viva e Azione entrambi all’1,5% dei consensi e le altre liste che insieme collezionano il 4,5% dei voti potenziali. Riguardo il Movimento, la capogruppo M5S in Consiglio comunale Valentina Sganga è valutata, come candidata del Movimento, in una forbice tra il 6 e il 10% dei consensi.