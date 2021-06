Comunali: a Roma il centrodestra punta su Michetti

Il centrodestra scioglie il nodo dei candidati sindaco per le comunali: a Roma correrà Enrico Michetti mentre a Torino la scelta è caduta su Paolo Damilano

Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la regione Calabria”. È il comunicato diffuso dal centrodestra al termine del vertice a Montecitorio, al quale hanno partecipato Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni (Fdi), Antonio Tajani (Fi), Vittorio Sgarbi (Rinascimento) e Giovanni Toti (Coraggio Italia). Per la Capitale, spiega la Dire (www.dire.it), il centrodestra ha quindi deciso di convergere sul professore e avvocato Enrico Michetti, sponsorizzato da Fratelli d’Italia. A Torino il candidato sindaco sarà invece Paolo Damilano, imprenditore del settore enogastronomico. Due candidature civiche, come avevano più volte ribadito i leader della coalizione, per provare a conquistare le due città che nel 2016 videro trionfare il Movimento 5 stelle.

MELONI: “A ROMA CANDIDATI STRAORDINARI”

A salutare con entusiasmo la scelta del ticket Michetti-Matone per il Campidoglio, con la giudice della Corte d’Appello di Roma e in passato a lungo pm del Tribunale dei minori che in caso di vittoria assumerebbe il ruolo di prosindaco, è la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Grandi passi avanti per un centrodestra compatto che lavora per vincere. Michetti e Matone sono due straordinari professionisti con un curriculum di tutto rispetto”.

MICHETTI: “SONO LUSINGATO, ROMA È IL MIO SOGNO“

“Sono assolutamente lusingato e ringrazio per questo tutti i partiti della coalizione di centrodestra. Sono contentissimo del ticket con la dottoressa Matone, insigne magistrato. Roma è la mia città e il mio sogno. Ora iniziamo insieme questa grande avventura per restituire insieme alla Città Eterno il ruolo di Caput Mundi”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti.

MICHETTI: “COME SI FA A DIRE NO ALLA CAPITALE?“

“Ho sentito la città, le persone semplici che mi fermavano. È accaduto tutto in 15 giorni. Come si fa a dire di no a Roma? Speriamo le si possa restituire quel ruolo di Caput Mundi. Senza promesse, ventre a terra: dobbiamo pacificare questo ambiente senza odi e pregiudizi. Sono entusiasta di questa scelta inaspettata”.

MICHETTI: “SARÀ UNA CAMPAGNA ELETTORALE CIVILISSIMA“

“Sarà una campagna elettorale civilissima. Io non parlerò male di nessuno e parlerò solo con progetti e programmi”.

MICHETTI: “PENSARE A UN’AREA VASTA E DARE DIGNITÀ ALLE PERIFERIE”

“Dobbiamo iniziare a pensare ad un’area vasta dove i Comuni vicini sono nostri fratelli che dovremo trattare con grande dignità. Penso a Civitavecchia e Fiumicino per porto e aeroporto, o a Tivoli. E poi ci sono le periferie che dovranno avere dignità. Dovremo portare occupazione, servizi, gioia ed entusiasmo“.

DAMILANO: “CENTRODESTRA CON ME SULLA STRADA GIUSTA”

“Oggi è una giornata molto importante, perché l’adesione dei partiti di centrodestra al progetto civico di Torino Bellissima è un segnale ulteriore che siamo sulla strada giusta. La strada della condivisione di una terapia d’urto per fare ripartire la città, per ricostruirla dopo questa guerra”. Così Paolo Damilano, candidato civico a sindaco di Torino reagisce all’annuncio ufficiale dell’appoggio del centrodestra alla sua corsa.

“Dovremo lavorare tutti insieme per riportare Torino all’altezza di sé, della sua storia e dei talenti della sua straordinaria comunità”, ha proseguito Damilano, che ha poi precisato quanto fosse importante questo passaggio: “L’unità e la squadra sono un elemento fondamentale per la ricostruzione, bisognerà agire in fretta e più siamo meglio possiamo farlo. Da oggi siamo ancora più concentrati sull’obiettivo di rendere di nuovo Torino bellissima”.