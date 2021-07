Serena De Bari online con il singolo Piña colada

Voglia di estate e party in spiaggia nel nuovo singolo della cantante pugliese Serena De Bari, disponibile in radio e nei digital store

S’intitola “Piña colada” (Ontheset/Believe Digital) il nuovo singolo della cantante pugliese Serena de Bari, disponibile in tutti i digital store e in rotazione radiofonica. Un brano che sa di estate, che trasmette spensieratezza e che rievoca immagini di festa e di speranza.

“Sogno un mare di persone”: il brano si apre con un chiaro messaggio che trasmette tutta la voglia di ritornare alla normalità, di ritornare a “ballare per tutta la notte”.

Il sound del pezzo è un ibrido di sonorità che ricordano la band Africa Unite, su una ritmica latineggiante, creando il connubio perfetto portando l’artista a inserirsi nel contesto del pop moderno con una veste fresca e originale. Il brano scritto da Giuseppe Giocondo, è prodotto da Luca Venturi per Prima la musica italiana, registrato, arrangiato e mixato da Tempoxso.

Il brano è accompagnato dal videoclip, diretto dal regista Marco D’Andragora, (DamStudio), girato nella splendida cornice di Polignano a Mare.

BIOGRAFIA

Serena De Bari, 20 anni, di Molfetta, si fa conoscere al grande pubblico quando entra nella scuola di AMICI di Maria de Filippi (edizione Amici 2017), conquistando il banco durante una sfida vinta grazie al voto del giudice Alessandro Massara, presidente della Universal. Amici le dà modo di far conoscere le sue canzoni e di mettere in mostra le sue innate capacità artistiche. Serena ama cantare dal vivo e durante i suoi live riesce sempre a conquistare il pubblico, grazie alla sua padronanza scenica e alla sua grande capacità interpretativa. A novembre 2018 esce “Serena De Bari”, il suo album d’esordio dal quale vengono estratti i singoli “Troppo Fragile”, cantato ad Amici, che è stato anche nella Top 10 della classifica MEI ed il relativo videoclip è entrato in programmazione su MTV New Generation; “Urlo sul Mondo”, brano con il quale Serena ha vinto la sfida ad Amici e presentato su Gulp Music il programma in onda su RAI Gulp.

Tra i brani precedenti pubblicati da Serena De Bari, “Frutta” in duetto con gli Sugarfree ( che ha conquistato le radio entrando in classifica radio Top 40 di Earone), “Check” e “Love affair”, conquistando il podio nella classifica Top Ten di Radio Airplay.