Moda: arrivano le felpe di haimēwy Project

La felpa tra gli indispensabili nella valigia della vacanze. Le felpe di haimēwy Project sono oversize, colorate, Made in Italy e 100% cotone

Estate tempo di vacanze e di valigie. Tra i capi indispensabili e sempre utili da portare con sé, c’è senza dubbio la felpa. Dalla gita in barca a vela, alla camminata in montagna, alle fresche serate lungolago, la sweatshirt è il capo che non può mancare nel look vacanziero.

Le felpe di haimēwy Project, azienda toscana specializzata in leisurewear, sono Made in Italy, morbidissime, in quanto realizzate in tessuto felpato 100% cotone e si caratterizzano per un fit oversize e un design minimal.

I colori delle felpe sono ispirati alla natura: sabbia sand dust, lilla wisteria, giallo squeezed mango e verde quiet green, e sono proposti in una doppia versione, vintage wash e tie-dye.

haimēwy Project:

Website e shop online:

www.haimewy.it/en/

Instagram:

www.instagram.com/haimewy_project/