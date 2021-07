Mieloma multiplo: AbbVie acquista nuovo immunoterapico

Mieloma multiplo: AbbVie ha annunciato l’acquisto della biotech TeneoOne e della sua risorsa principale, l’immunoterapico TNB-383B

AbbVie ha annunciato che ha deciso di esercitare il suo diritto esclusivo di acquisire TeneoOne, un’affiliata di TeneoBio, ivi compresa la sua risorsa principale, TNB-383B. Il composto è un immunoterapico che mira al BCMA per il trattamento del mieloma multiplo recidivato o refrattario (R/R MM).

L’anticorpo mira simultaneamente a BCMA e CD3, utilizzando la piattaforma anti-CD3 di Teneobio. Grazie a questo doppio meccanismo di targeting, il farmaco è progettato per dirigere il sistema immunitario del corpo stesso per attaccare e uccidere le cellule tumorali che esprimono BCMA.

Nel febbraio 2019, AbbVie e Teneobio e TeneoOne hanno stipulato un accordo strategico globale per sviluppare e commercializzare TNB-383B. Secondo i termini dell’accordo, AbbVie ha pagato TeneoOne 90 milioni di dollari in anticipo, e TeneoOne avrebbe continuato a sviluppare il farmaco attraverso la fase I. AbbVie si riservava i diritti di acquisire l’azienda e il farmaco.

La decisione di esercitare l’opzione era basata su un’analisi intermedia dello studio di fase I in corso di TNB-383B. I dati hanno dimostrato un tasso di risposta obiettiva (ORR) del 79%, una risposta parziale molto buona (VGPR) o migliore del 63%, e una risposta completa (CR) del 29% a dosi maggiori o uguali a 40 mg nelle coorti di escalation della dose, con un follow-up mediano di 6,1 mesi. Al momento, la durata mediana della risposta (DOR) non è stata raggiunta.

“Fin dall’inizio di questa collaborazione, siamo stati incoraggiati dal potenziale di TNB-383B come una nuova promettente terapia per il mieloma multiplo, e la nostra analisi dei dati di fase I fino ad oggi ci ha permesso di prendere questa decisione con fiducia”, ha detto Michael Severino, vice presidente e presidente, AbbVie.

“Mentre altre terapie BCMA e CD3 bispecifiche richiedono una somministrazione settimanale, la dose raccomandata di Fase II di TNB-383B studierà il dosaggio infrequente di ogni tre settimane per somministrazione endovenosa, che è un importante fattore di trattamento per le persone che vivono con il mieloma multiplo”.

Gli eventi avversi più frequentemente osservati sono stati la sindrome da rilascio di citochine nel 52% dei casi, l’affaticamento nel 25% e la neutropenia nel 24%. Alla dose di fase II raccomandata di 60 mg ogni tre settimane, il tasso di CRS era del 67% in tutti i gradi.

Lo studio di fase I in monoterapia con dose escalation e di espansione esamina la sicurezza, la farmacologia clinica e l’attività clinica del farmaco in pazienti con MM R/R che hanno avuto almeno tre linee precedenti di terapia. Lo studio ha due parti, un braccio di escalation della dose in monoterapia e un braccio di espansione della dose in monoterapia. Al momento dell’analisi ad interim, 103 pazienti erano stati trattati con TNB-383B.

Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli finanziari. Tuttavia, l’annuncio originale dell’accordo indicava che se AbbVie avesse esercitato il suo diritto di acquisire TeneoOne, gli ex azionisti di TeneoOne avrebbero avuto diritto a ulteriori pagamenti in funzione di milestones di vendita regolatorie e commerciali.

“Il nostro obiettivo nello sviluppo di TNB-383B e della nostra piattaforma di reindirizzamento delle cellule T anti-CD3 è quello di massimizzare la finestra terapeutica di una classe di molecole terapeutiche che sono state clinicamente sfidate da tossicità limitanti la dose”, ha detto Roland Buelow, amministratore delegato di Teneobio.

“AbbVie ha riconosciuto il potenziale della piattaforma di Teneobio e ha condiviso la nostra visione per valutare la sua convalida clinica. I dati clinici supportano le caratteristiche uniche di TNB-383B e della nostra piattaforma di reindirizzamento delle cellule T CD3. Siamo sicuri che AbbVie sia il partner giusto per sviluppare rapidamente TNB-383B con l’obiettivo finale di portare questa potenziale nuova terapia ai pazienti affetti da mieloma che ne hanno bisogno.”