Saracinesche è il nuovo brano degli Aspettativa

Fuori il nuovo singolo degli Aspettativa dal titolo Saracinesche: il brano è in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali

Un pezzo dal sapore indie-pop con venature lo-fi che vede la produzione di Marco Carnesecchi e che ci accompagna tra le emozioni di un romanticismo tanto malinconico quanto turbolento.

Saracinesche è il risveglio la mattina in camera con una birra in lattina sopra la scrivania, un cinema all’aperto mentre nevica e la perenne paura di non riuscire a dimenticare l’ennesima storia d’amore. (Aspettativa)

BIO:

Aspettativa è più un mood che un nome per una band classe 2000 che nasce nel 2014 nella cameretta di tre fratelli. Elia ed Ester sono le voci del gruppo e si accompagnano rispettivamente con chitarra e tastiere. L’altra metà è mancina ed è composta da Gab (batteria) e il Catta (basso), il “fratello acquisito”. Per i ragazzi di questa band scrivere le proprie esperienze, belle e brutte, metterle nero su bianco, è un modo per crescere, esorcizzare le emozioni e riderci su. Saracinesche è il loro secondo singolo (prodotto da Marco Carnesecchi e mixato e masterizzato da Massimo Barbieri per UnderRoof) e segue la pubblicazione di Tempesta, brano con cui hanno esordito.

https://www.facebook.com/Aspettativa-112454420420709/

https://www.instagram.com/aspettativa_official/?utm_medium=copy_link

Scopri il brano su SPOTIFY