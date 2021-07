Rischio biomeccanico: riparte il corso Sapienza-Inail

Rischio biomeccanico: entro il 7 settembre le iscrizioni al corso di alta formazione Sapienza-Inail inserito nel percorso formativo del master di II livello sulla gestione della sicurezza

Scade il 7 settembre il termine per inviare le domande di ammissione al corso di alta formazione (Caf) di Sapienza Università di Roma dal titolo “Nuove metodologie per la valutazione e gestione del rischio biomeccanico e criteri e metodi per l’adeguamento delle postazioni di lavoro”, che prevede 58 ore di didattica frontale (in presenza e a distanza) e 7 crediti formativi universitari. Il corso rientra tra gli insegnamenti del secondo modulo del master biennale di II livello sulla gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro, promosso dall’ateneo romano e dall’Inail con l’obiettivo di formare figure specializzate che siano in grado, grazie a competenze innovative, di affrontare i cambiamenti legati all’innovazione tecnologica e di prevenire e gestire il rischio fin dalla progettazione dei processi.

Le lezioni su Roma. Proposto dal Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche della facoltà di Farmacia e Medicina del polo pontino di Sapienza Università di Roma, il corso, in partenza il 17 settembre, intende fornire conoscenze relative ai criteri e ai metodi necessari alla classificazione e alla gestione del rischio biomeccanico. Particolare rilevanza sarà attribuita alle conoscenze relative ai metodi standardizzati (norme ISO 11228 1-2 e 3) e all’utilizzo di tecnologie innovative.

La riabilitazione del gesto lavorativo e l’adeguamento delle postazioni di lavoro. Oltre alla valutazione e gestione del rischio biomeccanico in ambiente di lavoro, durante le attività didattiche saranno approfonditi anche i temi legati all’analisi del movimento, all’integrazione delle metodiche di analisi elettromiografica e alla cinematica. Tra gli altri argomenti inseriti nel piano formativo, l’utilizzo delle nuove tecnologie di biomeccanica clinica nella valutazione del gesto lavorativo nella disabilità motoria e nelle malattie neurologiche, la riabilitazione del gesto lavorativo e l’adeguamento delle postazioni di lavoro in epoca moderna.

Il programma completo dei corsi fino a marzo 2022. Il secondo modulo del master sulla gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro prevede in tutto 11 corsi di alta formazione, ai quali possono iscriversi tutti i laureati di primo e secondo livello, i laureati magistrali e i laureati di vecchio ordinamento. I corsi si svolgeranno entro marzo 2022 e approfondiranno diversi temi, tra i quali lo smart working, i rischi psicosociali nel cambiamento del mondo del lavoro, la gestione del rischio elettrico ed elettromagnetico, l’uso delle nanotecnologie e delle tecnologie abilitanti e i metodi statistici per la ricerca e la pratica biomedica.